Dünya ABD Başkanı Joe Bidenın kürsüdeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu

Unutkanlığı, gafları ve isim karışıklığı yaşamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer vucüt hareketleriyle gündeme geldi. Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnedeki hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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Haber Merkezi Diğer
​ABD Başkanı Joe Bidenın kürsüdeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu
Biden konuşmasının ardından sahneden nasıl ineceğini bulamadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf halleri gündem oldu
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ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf halleri gündem oldu
ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı.

Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu
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Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters muhabirine: O Biden ben de Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters muhabirine: O Biden ben de Erdoğan
BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorusuyla muhatap oldu.

Israrla ABD Başkanı Biden'la özel olarak görüşmek isteyip istemediğini soran muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Yo Hayır. O Biden, ben de Erdoğan' cevabını verdi.

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