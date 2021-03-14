Hayat Edirneden Karsa sağlık hizmeti aksamıyor Kar ulaşımı kapatınca paletli ambulansla taşıdılar
AKTÜEL

Edirne'den Kars'a sağlık hizmeti aksamıyor: Kar ulaşımı kapatınca paletli ambulansla taşıdılar

Edirne'den Kars'a sağlık hizmeti aksamıyor: Kar ulaşımı kapatınca paletli ambulansla taşıdılar

Ağrı'da yoğun kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamayan Diyadin ilçesinin Oğuloba köyüne bağlı Otlubayır mezrasında rahatsızlanan Zübeyit Kaya (80), 112 Acil Servis ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Haber Merkezi DHA
Paletli ambulans
Paletli ambulans

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda ulaşılan hastalar da hastanelere ulaştırılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar yağışından dolayı yolu ulaşıma kapanan Diyadin ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Oğuloba köyüne bağlı Otlubayır mezrasında halsizlik, mide bulantısı, baş dönme ve solunum sıkıntısı çeken Zübeyit Kaya paletli ambulans ile 6 saat süren bir çalışmasının ardından Ağrı Diyadin Devlet Hastansi'ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrolünde Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

112 sağlık ekibi, kapalı köylere yolun açık olduğu yere kadar normal ambulansla, sonrasını ise paletli araçlara gittiklerini belirtti.

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