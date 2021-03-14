Korona evden çalıştırdı

Kovid-19 salgınının başladığı ilk günlerde pek çok şirket, ofislerini geçici süreyle kapatıp, evden çalışma modeline geçti. Şimdilerde, uzaktan çalışmanın avantajlarını keşfeden farklı sektörlerdeki şirketler, bir ölçüde çalışanlarının da talebiyle, bu uygulamayı standarda dönüştürdü. Görünen o ki, uygulama kalıcı olacak. Aylık ekonomi dergisi Z Raporu, ‘Evden çalışan çalışana’ başlığıyla salgın hastalığın tetiklediği yeni çalışma biçimini Mart sayısında kapağa taşıdı. Derginin yeni sayısı, gazete bayii ve seçkin kitabevlerinde.

UZAKTAN ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

İşverenler de çalışanlar da, uzaktan çalışma düzenine artık iyice alıştı. Şirketler artık uzaktan çalışacak eleman arıyor. Araştırmalar ABD’de yüzde 47, İsviçre’de yüzde 45, Kamboçya’da yüzde 11, Türkiye’de ise yüzde 21 oranında uzaktan çalışmaya geçildiğini ortaya koyuyor. Bununla beraber Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu konuda ciddi uyarıları var. Z Raporu, uzaktan çalışmayı, kapsamlı bir dosya çerçevesinde tüm yönleriyle masaya yatırdı.

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KURUMSAL YATIRIMCI İLGİSİ KRİPTO PARALARI UÇURDU

Elon Musk gibi her adımı yakından izlenen kişilerin yatırım yapması, kripto paralara peşpeşe tarihi rekorlar kırdırdı ancak yaşanan yükselişin ardında başka nedenler de var. Bu yeni nesil paralar son dönemde sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcılardan da yoğun ilgi görüyor. Özellikle 2020’nin ikinci yarısından itibaren iyice belirginleşen kurumsal ilgi, Bitcoin’i ve diğer kripto paraları yakından gözlemlemeyi zorunlu kılıyor; çünkü halihazırda kripto para piyasasının riskleri diğer yatırım araçlarına nazaran çok daha yüksek. Z Raporu’nun kripto paraların bugünkü durumunu, yakın geleceğini ve risklerini ayrıntılı şekilde ele alan dosyası, konuyla ilgilenen herkese rehber olacak nitelikte.

BİR DEVİR KAPANIYOR: MERKEL’DEN SONRA

Almanya’da iktidarda bulunan Hıristiyan Demokrat Birliği, Eylül ayındaki federal seçimler öncesinde, Angela Merkel’in yerine parti lideri olarak Armin Laschet’i seçti ve Merkel döneminin sona ermesinin ilk adımını attı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonraki dönemin yarısından fazlasında Almanya’yı yönetmiş olan Merkel’in görevi bırakması, Almanya için yeni ve biraz da zorlu bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Merkel’den sonra Almanya’nın Avrupa ve Türkiye politikasının muhtemel yönü de merak ediliyor. Z Raporu’nun projeksiyonu, Merkel sonrasındaki belirsizlikleri bir ölçüde gidermeye yönelik bir bakış açısı sunuyor.

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GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA

Z Raporu’nun güçlü yazar kadrosu, geniş bir ilgi çeşitliliği barındıran yorumlarıyla, gündeme ilişkin farklı bakış açıları sunmaya devam ediyor. Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, Dr. Mustafa Özel Panasonic’in kurucusu Konosuke Matsuşita’nın yönetim felsefesini, analist Cüneyt Paksoy ise piyasalardaki gelişmeleri ve yatırım araçlarının seyrini ele alıyor.

E-TİCARETİN GÖLGESİNDE ‘DÜKKANIN GELECEĞİ’

Kovid-19 ile yaşama zorunluluğu, pek çok alanda insanlığı değişime zorluyor. Şehirler, sektörler, iş yapış biçimleri, her şey değişiyor. Salgınla beraber yükselişe geçen e-ticaret sektörü ise, bin yıllardır hayatımızda olan geleneksel bir kurumun, dükkanın işlevini köklü bir şekilde dönüştürüyor. Z Raporu, internetten alışverişin yaygınlaştığı ortamda ‘dükkanın geleceği’ni incelemeye aldı.

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