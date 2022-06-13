​Eğitim-Bir-Sen yedindi eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması başladı.

Eğitim-Bir-Sen'in , 2014 yılında “Öğretmen” temasıyla başladığı, daha sonra “Örgütlenme” ve “Vefa” temasıyla devam ettirdiği, 2017 yılında alınan bir kararla “Eğitim” temasında sabitlenen yarışması geçen yıl itibarıyla uluslararası boyuta taşınmış bulunmakta.
Eğitim alanındaki farklı perspektifleri sanatla buluşturmayı, eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; uluslararası eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarımızı genişletmeyi, iş birliğimizi güçlendirmeyi, eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedefliyoruz.
Eğitim alanındaki farklı perspektifleri sanatla buluşturmayı, eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; uluslararası eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarımızı genişletmeyi, iş birliğimizi güçlendirmeyi, eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedefliyoruz.
- Farklı dil, kültür ve tecrübelerden en iyilerin seçileceği yarışmada birinci olacak esere 20 bin TL, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygun, ödüle layık görülecek bir esere Mehmet Akif İnan Özel Ödülü (6 bin TL); eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü (5 bin TL) verilecek.
Yarışmaya katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek.
Son başvuru tarihi 17 Mart 2023 olan yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
Kısa film yarışmamızın detaylarına ebskisafilm.org adresinden erişebilirsiniz