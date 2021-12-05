​Einstein’ın formül defteri satıldı

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Alman bilim insanı Albert Einstein’ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği İzafiyet Teorisi diğer bir adıyla Genel Görelilik Kuramı’na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris’te Christie’s Müzayede Evi’nin 23 Kasım’da düzenlediği açık artırmada 13 milyon dolara (yaklaşık 170 milyon TL) satıldı.

Christie’s Müzayede Evi’nin Paris şubesinde gerçekleşen açık artırmada defter için yapılan 13 milyon dolarlık teklif, bilimsel bir çalışma için şimdiye kadar ulaşılan en yüksek değeri de ifade ediyor. Müzayede Evi söz konusu el yazmasının 2,25 milyon dolar ile 3,38 milyon dolar arasında satılacağını tahmin etmişti.

Albert Einstein ve Michele Besso

1915 yılında yayımlanan Genel Görelilik Kuramı’nın yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir bilimsel aşama olduğu düşünülüyor. Teori insanlığın mekân, zaman ve yerçekimi anlayışını değiştirmişti.

ALICISI AÇIKLANMADI

Müzayedede satılan ve alıcısı açıklanmayan 54 sayfalık yazma defter kuramın formüle edildiği iki defterden birisi. El yazması formüller Haziran 1913-1914 arasında Albert Einstein (1879-1955) ve İsviçreli meslektaşı Michele Besso (1873-1955) tarafından Zürih’te kaleme alınmıştı. Einstein’ın 26 sayfası ve Besso’da 25 sayfası her ikisi birlikte 3 sayfa yazdıkları formül defteri Besso tarafından saklanarak bugüne ulaşması sağlandı.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında da Genel Görelilik Kuramı’nın ünlü formülü E=mc2’nin yer aldığı Einstein tarafından yazılmış mektup, ABD’de düzenlenen bir müzayedede 1,2 milyon dolara satılmıştı.

ÖĞRENCİLİK YILLARINDA TANIŞTILAR

Michele Besso ve Albert Einstein ilk olarak 1890’ların sonlarında Zürih’te öğrenci olarak tanıştılar. Birlikte bilimsel çalışmaları ve dostlukları ömür boyu devam etti. İkilinin birbirlerine çeşitli mektuplar yazdıkları da biliniyor. Bunun en