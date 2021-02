Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla

'ŞU AN SIKINTIMIZ YOK' <br> <br> Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye ve dünyadan ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak köyünde, lavanta bahçeleri köyün turizm kaynağı oldu. Geçen sezon koronavirüs salgınına rağmen lavanta bahçeleri yaklaşık 500 bin turisti ağırladı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, çok sayıda misafir ağırlamalarına rağmen, bir tane bile vakaya rastlanmadığını söyledi. Muhtar Yılmaz, Allah'a şükürler olsun ki bir tane koronavirüs vakası yaşamadık. Köyümüzde vaka sayısı sıfır. Ama vaka yok diye maske, mesafe ve temizlik kurallarını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Şu an sıkıntımız yok dedi.