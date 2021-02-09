Hayat Elektronik sigara kullanımı arttı Koronavirüs riski 5 kat daha fazla
AKTÜEL

Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla

Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla

Elektronik sigara kullanan kişilerin koronavirüse yakalanma riski 5 kat daha fazla. Amerika’da yapılan bu araştırmanın sonuçlarının korkutucu olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu uyardı. Akkoyunlu, “Elektronik sigara kullanırken ortamda maskeler indiriliyor, tedbirsiz davranılıyor. Dumanı derin çekme ile ortamdaki havayı virüs parçacıkları da daha derin çekilmiş oluyor. Birde üstüne varyant virüsün eklenmesi ile koronavirüsün bulaş riski kat kat artıyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Amerika’da yapılan çalışma, elektronik sigara içen kişilerde koronavirüse yakalanma riskinin 5 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Araştırmanın olayın ciddiyetini gözler önüne serdiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekti. Koronavirüsün bulaşma ihtimalinin elektronik sigara ile kat kat arttığını anlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son dönemlerde elektronik ve ısıtılmış sigara kullanımı ciddi şekilde arttı. Bu aslında sigara bağımlılığının bir benzeri. Ancak hastalıklardan korunmuyor sadece kendinizi yalancı bir emniyete alıyorsunuz. Elektronik sigara kullanırken ortamda maskenizi indiriyorsunuz, tedbirsiz davranıyorsunuz. Dumanı derin çekme ile ortamdaki havayı virüs parçacıklarıyla ciğerlerinize çekiyorsunuz. Zaten varyantlı virüslerin gelmesiyle koronavirüsün bulaş ihtimali kat kat artıyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Dikkat çeken öneri
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Dikkat çeken öneri


MERDİVEN ALTINDA ÜRETİLİYOR KİMYASALLAR İÇERİYOR
Elektronik sigaraların normal sigaradan daha zararlı olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Bunlar aslında tütün ürünleri değil. Gliserin içerisine eklenmiş olan nikotin ve esanstan oluşan yağlı bir ürün. Açıkçası bunlar standardize olmadığı için, herkes tarafından kolayca merdiven altında üretilebildiğinden ve bunun yanında içerisindeki kimyasalların yan etkileri bilinmediğinden sigaradan fazla zarara yol açıyor. Sigara bırakmak amacıyla elektronik sigara kullanımının büyük bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Sigaranın etkileri nikotin ve yanan yağla beraber alınan o dumanın ciddi yan etkilere neden olabileceğini söyleyebiliriz. Elektronik sigara, sigaradan çok daha zararlı bir durum içeriyor. Kendi kliniğimizde yaptığımız çalışma gösterdi ki bunun hastalık olarak akciğerde yaptığı etki normal sigaranın zararıyla hemen hemen aynı oranda” ifadelerini kullandı.

Almanya'da koronavirüsten bir günde 481 kişi öldü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81
KORONAVİRÜS
Almanya'da koronavirüsten bir günde 481 kişi öldü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81


“MEKANİK FİLTRELERİN KULLANILMASI KANSER RİSKİNİ AZALTMAZ”
Sigaranın katranını azaltmak amacıyla geliştirilen filtrelerin de zararı ortadan kaldırmadığını hatırlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, “O dönemde kanser riskinin azaldığını söylüyorlardı. 50 yıldır yapılan çalışmalar katran içeriğinin azaltılması, filtre takılması, mekanik filtrelerin kullanılmasının kanser riskini azaltmadığını gösterdi. Bunlar sadece kanserin yerini değiştirmektedir. Katran olduğunda daha merkezi bölgelerde kanser meydana gelirken katran azaldığında daha uç bölgelerde kanser görülüyor. O nedenle sigara, sigara ürünleri ya da sigaraya benzeyen kimyasal maddeler kullandığınızda bunların hepsinin yan etkilerinin oldukça yüksek olduğunu bilmelisiniz” uyarısında bulundu.
“SİGARA İÇENLER KORONAVİRÜSÜ DAHA AĞIR ATLATIYOR”
Koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatışları sigara içen kişilerin oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, “İnsanlar ‘arkadaşım sigara içiyor, bakalım koronavirüs bulaşacak mı?’ diye düşünüyorlar. ‘Enfeksiyon kaptı ama ölmedi, sigara içenler ölmüyor’ diye yanlış bir algıya kapılıyorlar. Türkiye’de zaten koronavirüse bağlı ölümler yüzde 1’in altında. Bu bakış açısı bizim psikolojik bir yanılsamamız. Yoğun bakımlara baktığımızda bunların büyük bir kısmını sigara içenler oluşturuyor. Sigara içenler çok daha fazla hasta oluyorlar. Yoğun bakımları görüyoruz sigara içenler hastalığı çok daha ağır geçiriyorlar. Sigara içenler koronavirüsten çok daha fazla hayatını kaybediyor” dedi.
“BU MADDE HEM VÜCUDA HEM KESEYE ZARARLI”
Elektronik sigaranın normal sigaraya göre masum gösterildiğini söyleyen Ergün Akşahin, “Elektronik sigara kullanımını kesinlikle onaylamıyorum. ‘Sigarayı bırakamıyorum’ diyenlere inanmayın. Bırakmak istedikten sonra kolay. Sigarayı bırakalı 15 yıl oldu. Nefes alışım, yemeklerin tadına kadar her şey değişti” diye konuştu. İclal Saraçoğlu adlı bir diğer vatandaş koronavirüs nedeniyle bu dönemde sigarayı bırakmak gerektiğini ifade etti. Sigaranın her türlüsüne karşıyım diyen Abdurrahman Peçenek, “Bu madde vücuda zarar veriyor, keseye zarar veriyor. Hiçbir şekilde faydası olmayan bir madde. 58 yaşındayım ve bu zamana kadar hiç sigara kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum” dedi

Koronavirüs mor renkli köyde görülmedi: Muhtar sebebini açıkladı
FOTOĞRAF 7
Title
'Mor renkli köy' olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı 261 nüfuslu Kuyucak köyü sakinlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yaz aylarında mor bahçeleri görmek ve fotoğraf çektirmek için binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Kuyucak'ta bugüne kadar yerleşik nüfustaki hiç kimsede koronavirüs vakası görülmediği açıklandı. Köyde şu ana kadar izolasyon veya karantina da uygulanmadı. Koronavirüsle mücadelede tüm tedbirlerin alındığı köyde sakin bir hayat geçiyor. Muhtarlık ise tüm bunlara rağmen tedbirleri elden bırakmıyor. Köy camiinde sürekli koronavirüs tedbirleri kapsamında anons yapılıyor. Vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymaları isteniyor.
Title
'ŞU AN SIKINTIMIZ YOK' <br> <br> Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye ve dünyadan ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak köyünde, lavanta bahçeleri köyün turizm kaynağı oldu. Geçen sezon koronavirüs salgınına rağmen lavanta bahçeleri yaklaşık 500 bin turisti ağırladı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, çok sayıda misafir ağırlamalarına rağmen, bir tane bile vakaya rastlanmadığını söyledi. Muhtar Yılmaz, Allah'a şükürler olsun ki bir tane koronavirüs vakası yaşamadık. Köyümüzde vaka sayısı sıfır. Ama vaka yok diye maske, mesafe ve temizlik kurallarını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Şu an sıkıntımız yok dedi.
Title
'LAVANTA BİZE İYİ GELİYOR' <br> <br> Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
Title
BAHÇE GEZİLERİNDE SOSYAL MESAFE <br> <br> Yaz döneminde lavanta bahçelerine gerçekleşen 500 bin civarındaki ziyaret ve köydeki yaşam sürecinde koronavirüsle ilgili tüm önlemlere de uyduklarını dile getiren Yılmaz, Yazın hem ihtiyar heyetimiz hem de jandarmanın desteğiyle lavanta bahçelerine gelenlere sosyal mesafe ve maske kuralları uygulandı. Alışveriş yapan hemen herkese de lavanta suyu ikramında bulunduk. Geziye gelenlerden de bugüne kadar bir şikayet almadık. Örneğin oğlum evlendi ama sadece nikah yaptık, düğün tarzı etkinlikler yapılmadı dedi.
Title
'KÖYÜMÜZDE VE YAKIN ÇEVRELERİNDE VAKA YOK' <br> <br> Köyde yaşayan Emrah Özcan, Lavanta işlemesi yapıyoruz. Köyümüze sezonda gelen giden turistlerde vaka yaşanmadı. Lavantanın etkisi olduğunu düşünüyoruz. Köyümüzde ve yakın çevrelerinde vaka yok. Biz lavantanın buharını kullanıyoruz. Lavanta yağını eklem ağrılarında kullanıyoruz. Suyun içine katarak, buhar yöntemiyle kullanıyoruz. Koronavirüste bize iyi geldiğini düşünüyoruz dedi.
Title
Köyde lavanta yağı üretimi yapan emekli Ramazan Artık, emekli olduktan sonra köye yerleştiğini, lavanta ve gül yağı üretimi yaptıklarını söyledi. Bir kazana 30 kilo yaş lavanta kattıktan sonra işleme ile yarım kilo yağ çıkardıklarını belirten Artık, şöyle konuştu: <br> <br> Kazanı yaktıktan sonra lavantayı içine basıyoruz. Kaynattıktan sonra damla usulü ile şişeye dolduruyoruz. Koronavirüs vakasının görülmediği köyde ise bunu lavantanın kokusuna ve yağına bağlıyoruz. Yağı, yaralara iyi geliyor. Sinüzite iyi geliyor. Lavanta suyu mide rahatsızlığına iyi geliyor. Lavanta suyunu içtiğinde rahatlatıcı özelliği var. Yatmadan yarım saat önce lavanta yağı içtiğinde güzel bir uyku oluyor.
Title
'RAHATLATMA ÖZELLİĞİ VAR' <br> <br> Lavanta kokulu köyde Kadınlar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Aysun Yavru da sezonda çok sayıda misafir ağırladıklarını belirterek, koronavirüs vakasının görülmemesini lavanta yağı ve çayını sürekli tüketmelerine bağladıklarını kaydetti. Lavantanın karaciğer yağlanmasını önlediğini belirten Yavru, Rahatlatma özelliği var. Uykusuzluğa iyi geliyor. Kendimiz onları kullandığımız için böyle düşünüyoruz dedi.
Koronavirüs mor renkli köyde görülmedi: Muhtar sebebini açıkladı
Türkiye'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, 261 nüfusu olan köyde, geçen sezon yaklaşık 500 bin turist ağırladıklarını, buna rağmen hiç vaka görülmediğini açıkladı. Muhtar Yılmaz, "Köyde yerleşik hayat yaşayan hiçbir vatandaşımızda virüs çıkmadı. Biz bunu lavantaya bağlıyoruz" dedi.


Abone Ol Google News
İzmirde 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.
Hava 15 derece birden soğuyacak

Hava 15 derece birden soğuyacak

​İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda.
Mehmetçik karlı dağlarda terörle mücadelesini sürdürüyor

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.
Bu sabah kaldırıldı

Bu sabah kaldırıldı

​Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülemedi.
Deprem<br>oluyor sandık!

Deprem
oluyor sandık!

Çatılar uçtu, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi şiddeti

Ev sahibi şiddeti

​'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler.
15 ilde<br>FETÖ operasyonu

15 ilde
FETÖ operasyonu

​56 rütbeli askerden 27'si yakalandı.
Amerikalıların demokrasiye<br>inancı azaldı

Amerikalıların demokrasiye
inancı azaldı

S​on başkanlık seçiminde yaşananlar anket sonuçlarını etkiledi.
Mahalleye sıçradı

Mahalleye sıçradı

​Kastamonu'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.