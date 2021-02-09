Koronavirüs Almanyada koronavirüsten bir günde 481 kişi öldü Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81
DÜNYA

Almanya'da koronavirüsten bir günde 481 kişi öldü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81

Almanya'da koronavirüsten bir günde 481 kişi öldü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında 24 saatte 481 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 62 bin 156’ya yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Almanya
Almanya

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 3 bin 379 yeni koronavirüs vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 924’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 481 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 62 bin 156’ya ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 57 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 172 bin 468 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.89 olarak tespit edildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUĞU YÜZDE 81

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 945, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.11 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 269 bin 110 kişi aşılanırken, 981 bin 914 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

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