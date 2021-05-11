Emekli maaşını çalan kadınları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm Müslümanları ve insanlığı Mescid-i Aksa ile Kudüs'e sahip çıkmaya davet ederek, "Bugün artık slogan atmak, ağıt yakmakla yetinemeyiz. Çözüme dair müşahhas, kalıcı ve gerçekçi adımlar atmak zorundayız. Derhal toparlanmalı ve ümmetin vahdetini temin etmeliyiz" dedi. Erbaş, "Bugün tüm insanlık işgale karşı çıkmakla ve Kudüs’ü savunmakla yükümlüdür. Yani Kudüs topyekun insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik imtihanıdır" şeklinde konuştu.