Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: Huzur ve barışa vesile olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat gecesinin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan'ın paylaştığı videoda da "Rahmet ikliminin tüm İslam coğrafyasında neşvünema bulması dileğiyle Berat gecemiz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat gecesinin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/yBLX2T3NLs — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 27, 2021

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