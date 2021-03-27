Gündem Bahçeliden Güney Kıbrısta camiye yapılan saldırıya tepki
POLİTİKA

Bahçeli'den Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki

Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden Güney Kıbrısta camiye yapılan saldırıya tepki
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır.

Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur.

Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.

Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir.

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