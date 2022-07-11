Emine Erdoğan’ın başörtüsü Srebrenitsa’da sergileniyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27'inci yılı etkinlikler Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde sergileniyor.

Bu yılki anma etkinliklerinin en dikkat çeken projesi "Bir Annenin Eşarbı" sergisi oldu. Srebrenitsa annelerinin çağrısıyla 180 ülkeden kadınlar 9 bin başörtüsünü sergi için gönderdi. Soykırımı dünyaya anlatmak için her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen Srebrenitsa anneleri ile dayanışma için başörtüsü gönderen kadınlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı. Emine Erdoğan, 2010’daki Srebrenitsa anma törenlerinde taktığı başörtüsünü Srebrenitsa’ya gönderdi. Erdoğan’ın beyaz ve siyah motifli başörtüsü Srebrenitsa Anıt Merkezi’nin ziyaret alanındaki serginin ikinci sırasına konuldu.

Foto: Ersin Çelik

“Bir Annenin Eşarbı" sergisi hakkında bilgi veren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Başkanı Munira Subasic, bu yıl farklı bir anma etkinliği yapmak istediklerini ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan eşarp ve Srebrenitsa soykırımına dair önemli mesajlar aldık" dedi.

Eşarpların gelecek yıl ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde sergileneceğini söyleyen Subasic, "Kadınların sesini duyurmak istedik. Geçmişi olmayanların geleceği de olmaz" dedi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

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Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

FOTOĞRAF 17 Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'daki soykırımın gerçekleştiği eski akü fabrikasını ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretinde, savaş zamanı BM tarafından üs olarak kullanılan ve Boşnak sivillerin bulunduğu eski akü fabrikasını gezdi. Kurtulmuş anma programının da düzenleneceği fabrikada anı defterini imzaladı. Kurtulmuş, ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile de bir araya geldi. BiP'te paylaş

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DÜNYA Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek