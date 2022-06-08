Hayat Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı Her 4 twitten biri bot
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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Her 4 twitten biri bot

Türkiye’de mayıs ayında 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon tweet atıldı. Bu hesapların yüzde 23’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar (sahte) olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün analizine göre sosyal ağlar, kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüştü. q 3

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Her 4 twitten biri bot
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Emniyet Genel Müdürlüğü Mayıs ayında Twitter üzerinden atılan mesajların analizini çıkardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, bilgi manipülasyonunun, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanılarak yapıldığı hatırlatıldı. Bugün sosyal ağların kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

145 MİLYON TWEET

  • "Sosyal medya platformu Twitter'da, mayıs ayı içerisinde ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların yüzde 23'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu görülmüştür.

YÜZDE 52’Sİ BOT

Yine mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların yüzde 52'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edilmiştir."

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