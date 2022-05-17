Elon Musk ve Twitter arasındaki bot hesap polemiği büyüyor: Hesapların yüzde yirmisi sahte!

ABD'li girişimci Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış ancak 'bot hesap sayısı' nedeniyle satın alımın askıya alındığını duyurmuştu. Şirketin açıkladığı verilere güvenmediğini belirten ve bağımsız araştırma şirketlerini sürece davet eden Musk, Twitter'daki hesapların en az yüzde yirmisinin bot olduğunu kaydetti.

Yapılan bağımsız bir araştırma, Twitter'ın açıkladığı bot hesap sayısının açıklanandan dört kat daha fazla olduğunu işaret etti.

MUSK'IN 92 MİLYON TAKİPÇİSİNİN 64 MİLYONU BOT OLABİLİR

Soldan sağa Followerwonk veri seti, SparkToro sahte hesap aracı, Twitter'ın takipçi sayısı (aktif), Elon Musk'ın takipçi sayısı (aktif) ve Elon Musk'ın hem aktif hem inaktif takipçi sayısı ile yapılan çalışmalar.

SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bir çalışma, son 90 gün içinde aktif olan 44.058 adet herkese açık Twitter hesabını ele aldı ve bot hesap ile gerçek hesap arasındaki oranı ortaya koydu. Bilgisayar tarafından otomatik ve rastgele seçilen hesapların %19,42’si sahte/bot hesap çıktı.

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SparkToro’nun rastgele seçilen 44 bin 58 hesaptan oluşan veri setinin yanı sıra Twitter’ın ve Elon Musk’ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter’ın her 100 takipçisinin 16’sı sahte olurken, Elon Musk’ın hesabını takip eden 26,8 milyon hesabın %23,42’sinin sahte olabileceği ortaya kondu. Bu sayılar sadece son 90 günde aktif olan hesaplardan oluşurken, bu sınır kaldırılınca Elon Musk’ın takipçilerinin %70,23’ünün sahte olabileceğini ortaya kondu.

TWITTER %5 DEMİŞTİ

Twitter, 2021’in son çeyreğine ilişkin paylaştığı raporunda Twitter’daki toplam bot/sahte hesapların sayısının, toplam Twitter kullanıcılarının %5’ini oluşturduğunu açıklamıştı.

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"PAZARLIK STRATEJİSİ OLABİLİR"

Öte yandan birçok analist, Musk'ın bu tarz bir sebepten askıya alma kararının bir pazarlık stratejisi olabileceğini ifade etti. Cuma günü yapılan bu açıklamanın ardından Twitter hisseleri yüzde 10 civarı düşüşle 40,72 dolardan kapamıştı.

230 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran iş adamı Elon Musk, sosyal medya üzerinden anlaşmanın askıya alındığını ifade eden paylaşımında şunları söylemişti:

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“Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5’inden daha azını oluşturduğu hesaplamasını destekleyen detaylar gelene kadar geçici olarak askıya alındı.”

Buna ek olarak anlaşmanın iptali durumunda iptal eden tarafın diğer tarafa 1 milyar dolar ücret ödemesi gerekecek. Ayrıca CNBC, Musk eğer fazla ödeme yaptığını düşündüğü gerekçesiyle anlaşmadan ayrılırsa Twitter’ın ünlü iş insanına milyarlarca dolarlık tazminat davası açabileceğini aktarıyor.

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