İnternet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi: İşte en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları

İnternetten alışveriş oranı yüzde 51,7





Son 12 ayda internet kullanan bireylerin, internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2023 yılında yüzde 49,5 iken, 2024'te yüzde 51,7 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 54,1, kadınlarda yüzde 49,3 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 38,8'inin son 3 ay içinde (2024 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.