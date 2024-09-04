Instagram'a yeni özellik geliyor: Artık 'Hikayeler'e de yorum yapılabilecek

Instagram yakında Hikayeler’e yorum yapma özelliği ekliyor. Bu özellik, yalnızca kullanıcının takip ettiği ve karşılıklı olarak takip edilen kişilerin yorum yapmasına izin veriyor. Yorumlar, tıpkı Hikayeler gibi 24 saat içinde kaybolacak ve kullanıcılar, yorumları açma veya kapatma seçeneğine sahip olacak. Daha önce, hikayelere yalnızca doğrudan mesajlarla cevap verilebiliyordu.

1 / 15 Instagram, Hikayeler ve Reels gibi alanlarda kullanıcı etkileşimini artırmayı amaçlayan bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor.

2 / 15 Video ve fotoğraf paylaşım platformunun yeni özelliğiyle birlikte artık kullanıcıların Hikayeler'ine yorum yapılabilecek.

3 / 15 Daha önce, hikayelere yalnızca doğrudan mesajlarla yanıt verilebiliyordu.

4 / 15 Yorum özelliği etkinleştirilirse, yorumlar bir hesabı takip eden herkes tarafından görülebiliyor.

5 / 15 Ancak bu özellik ilk etapta yalnızca karşılıklı takipleşen kişiler için aktif olacak.

6 / 15 Instagram, kullanıcıların isterlerse Hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabilecekleri seçeneğini de sunacağını belirtiyor.

7 / 15 Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.

8 / 15 Yorum yapan kişiler, kişinin hikaye simgesinin hemen altında görünecek.

9 / 15 Hikâyenin süresinin dolmasının ardından yorumların da arşivlenip arşivlenmeyeceği henüz belli değil.

10 / 15 Instagram başkanı Adam Mosseri daha önce Hikayeler formatının uygulamanın en popüler özelliklerinden biri olduğunu ve ana akışa içerik göndermekten daha yaygın olarak kullanıldığını ifade etmişti.

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