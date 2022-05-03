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Hayat Emre Kongar Ramazan-Şeker Bayramı tabirlerini hükümete bağladı Vatandaşı ikiye böldüler
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Emre Kongar 'Ramazan-Şeker Bayramı' tabirlerini hükümete bağladı: Vatandaşı ikiye böldüler

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Tele 1 canlı yayınında, Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı tabirini kullanmasına gelen tepkileri eleştirdi. İktidarın bu konuda vatandaşları ikiye böldüğünü öne süren Kongar, "İnsanlar korkudan dillerini bile değiştiriyorlar. Mesela Şeker Bayramı diyemiyorlar." diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Emre Kongar Ramazan-Şeker Bayramı tabirlerini hükümete bağladı: Vatandaşı ikiye böldüler
Emre Kongar

Tele 1 canlı yayınında Ramazan Bayramı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, iktidarı hedef aldı.

Sosyal medya üzerinden 'Şeker Bayramı' paylaşımı yaptığını ve bunun tepkilere yol açtığını ifade eden Kongar, yaşananların siyasi analizini yaptı.

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İktidarın vatandaşları 'bayram konusunda bile' ikiye böldüğünü öne süren Kongar, "Bu iktidar bir bayram konusunda bile bu ülkeyi böldü. Diyorsun ki 1935'te bir yasa çıkmış adı Şeker Bayramı'ymış ondan sonra 1981'de askeri yönetim gelmiş, sizin küfrettiğiniz yönetim, hem din derslerini zorunlu kılmış hem de bunun adını Ramazan Bayramı olarak değiştirmiş" diye konuştu.

Emre Kongar 'Ramazan-Şeker Bayramı' tabirlerini hükümete bağladı: Vatandaşı ikiye böldüler
OYNAT 00:47
Emre Kongar 'Ramazan-Şeker Bayramı' tabirlerini hükümete bağladı: Vatandaşı ikiye böldüler
Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Tele1 canlı yayınında, Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı tabirini kullanmasına gelen tepkileri eleştirdi. İktidarın bu konuda vatandaşları ikiye böldüğünü öne süren Kongar, 'İnsanlar korkudan dillerini bile değiştiriyorlar. Mesela Şeker Bayramı diyemiyorlar.' diye konuştu.

Bunları söylediğinde kendisine saldırıldığını ifade eden Kongar, "Buna saldırıyorlar, onu hazmedemiyorlar. Şimdi bu dini siyasette, sosyal medyada kullananlar falan çok etkililer. İnsanlar korkudan dillerini bile değiştiriyorlar. Mesela Şeker Bayramı diyemiyorlar. Çünkü deyince saldırıyorlar. Şimdi durup dururken kendi halinde bir sürü insan var." dedi.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR OLAY"

Kongar bu baskı nedeniyle insanların Şeker Bayramı diyemediğini ve sustuğunu öne sürerek, "Bu çok önemli bir olay." diye konuştu.

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