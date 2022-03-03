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POLİTİKA

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak

Dünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşlarının seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları, fondaş medyada hazımsızlığa neden oldu. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" dedi. Yanardağ'ın fıkra gibi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını diline düştü. Onlarca kişi Yanardağ ile dalga geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ne dedi? Merdan Yanardağ SİHAlarla ilgili ne söyledi?
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ

SİHA'ların savunmadaki başarısı tüm dünyanın gündemindeyken, Türkiye'deki muhalif kesimin hazımsızlığı devam ediyor. Başka Azerbaycan'ın Ermenistan'ı hezimete uğrattığı savaştan sonra birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği yerli ve milli Bayraktarlarla ilgili fondaş medyada sarf edilen sözler alay konusu oldu.

"İHA üreten bunlar planör"

TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda SİHA'lar hakkında komik ifadeler kullandı: “Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar Ukrayna’ya satılıyordu...” dedi.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
OYNAT 00:33
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
Dünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşın seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları fondaş medyada hazımsızlık yaptı. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, 'Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor' dedi. Yanardağ'ın fıkra gibi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını diline düştü. Onlarca kişi Yanardağ ile dalga geçti.

Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

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