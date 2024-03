Endonezya’nın Şule Yüksel’i

Yazar, yayıncı, yapımcı ve aktivist… Endonezyalı Asmarani Nadia Rosalba’yı tanımlayacak çok fazla sıfat var. Ama dünya onu “Asma Nadia” olarak tanıyor. Nadia, 50’nin üzerinde romanı olan bir yazar. Romanlarını kendi adını verdiği yayınevinden yayınlıyor. Aynı zamanda yazdıkları filmlere ve televizyon dizilerine uyarlanıyor. Aile üyelerinde kendisi gibi yazarlıkla ilgileniyor. Yazar Isa Alamsyah ile evli. Çocukları Adam Putra Firdaus ve Evamaria Putri Salsabila da anne-babalarının izinden gidiyor. Nadia, kendisi gibi yazar olan ablası Helvy Tiana Rosa ile birlikte ortak pek çok proje yürütüyor. Her ikisi de Endonezya’nın çok tanınan yazarlarından. Defalarca Ürdün’de bulunan Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ilan ettiği “En Etkili 500 Müslüman” listesinde yer almışlar. Beraber dezavantajlı çocuklar, kadınlar ve müslüman dünyasının sorunları için çalışıyorlar. Yoksul bir çocukluk geçirmişler. Okuyacak kitap bulamadıkları için annelerin pazardan dönmelerini merakla beklerlermiş. Kitap alacak paraları olmadığı için pazarda sebzelerin sarıldığı eski gazeteleri açıp okurlarmış. O gazeteler onların kitapları olurmuş. Bazen de büyük kitapçılara gidip kitapları izlerlermiş. Satın almaya değil de bakmaya gittikleri için zaman zaman onlara dükkandan çıkmaları dahi söylenmiş. Nadia o günlere dair bir anısını, “Sanırım Endonezya’daki en büyük kitapçılarından birine gitmiştik. Bu kez içeri girmeye cesaret edemedik. Vitrinden kitapçının içine bakıp kitapları izlemeye başladık. İçeride bir sürü kitap vardı. Kız kardeşime, ‘Büyüyünce o kitapları okuyabilir miyiz?’ diye sordum. O ise bana, ‘Biliyorsun kardeşim, bir gün o kitapları okumakla kalmayıp aynı zamanda yazarları biz olacağız. Onlar da kitaplarımızı yayınlayacaklar.’ Onun bu sözleri benim için büyük bir motivasyon oldu. Gördüğünüz gibi gerçeğe dönüştü” söyleriyle anlatıyor.

Aynı zamanda bir film yapımcısı olan Nadia yine ablası Helvy Tiana Rosa ile Filistin konulu ortak bir filme imza atmışlar. 2018 yapımı, Endonezyalı bir gazeteciyi konu alan “The Power of Love” filminin ikincisini bir sene sonra bu kez “Hayya: The Power of Love” olarak çekmişler. Film bu kez suçluluk duygusu ile boğuşan, sevgi ve inancın anlamanın peşinde olan gazeteci Rahmat’ın Filistin sınırındaki mülteci kampında insani yardım gönüllüsü olmaya karar vermesini anlatıyor. Bu bölgede Filistin’deki çatışmanın kurbanı olan, yetim ve masum bir kız olan beş yaşındaki Hayya ile tanışıyor. İzleyici Hayya’nin hikâyesi ile bir nebze olsun tüm Filistinli yetimlerin hikâyesine tanık oluyor. Film vizyona girmesi ile 2,7 milyarlık bir hasılat elde edilmiş ve bir kısmı Filistin’e bağışlanmış. Nadia, “Bu ilgi bana ve ablama daha fazla film yapmamız için motivasyon sağladı. Çünkü ben ve ablam diğer yapımcılarla aynı korkulara sahip değiliz. Film endüstrisinde karlı ve ticari filmler yapmakla ilgilenmiyoruz. Filmlerimizin toplumumuza bir katkısı olmasını istiyoruz. Hatırlamamız ve harekete geçmemiş gereken bazı konularda bu şekilde daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu film daha sade ve mütevazi bir film ama umarım ruhu çok fazla izleyiciye ulaşır” diyor. Filmin özellikle gençler tarafından ilgi görmesi de Nadia’yı ayrıca memnun etmiş. Yetişkin ve orta yaşın bildiği ve duyarlı olduğu Filistin mücadelesinde genç neslin de bilmesiyle bir fark oluşturabileceğimize inanıyor, “Genç Müslüman nesillerimiz yaşananların farkına varır varmaz, umuyoruz ki onlar da Filistin’e yardım etme hayaliyle, Filistin’i yürekten severek büyüyecekler” diyor.