Hayat Farkındalık için mücadele şart
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Farkındalık için mücadele şart

Cengizhan Soneren 20 yıldan bu yana otizmli oğlu Atahan’la toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Hayatını oğluna adayan Otizm Vakfı kurucularından olan Soneren, “Kimse çocuğunun otizmli olmasını istemez, her aile de bunu kaldıramaz. Ama biz çok güzel yaşadık. Gördük, beraber öğrendik. Farkındalık için mücadale etmeliyiz” diyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Cengizhan Soneren ve Atahan Soneren
Cengizhan Soneren ve Atahan Soneren

İstatistiklere göre dünyada her 20 dakikada 1 kişiye otizm tanısı konuyor. Türkiye’de ise 1 milyon 300 binin üzerinde otizmli birey olduğunu görüyoruz. Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılması ise oldukça büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta Aksaray’da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmesi, hatta bu özel öğrencilerin yuhalanması Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu mesele henüz otizm farkındalığımızın olmadığını da ortaya çıkardı. Otizmli bireyler için eğitim oldukça önemli. Otizm Vakfı kurucularından ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Cengizhan Soneren ve oğlu Atahan’ın hikâyesi ise otizmli bir çocucuğun okul ve eğitim hayatı boyunca yaşadıklarını, eğitim almasıyla hangi noktaya gelebileceğini gösteriyor.

Atahan 23 yaşında, otizmli bir genç. Yemek yapmaya bayılıyor. Özellikle kek, truf ve çikolata yapmayı çok seviyor. Çok eğlenceli, hatta sosyal biri. Her sabah kalkıp Otizm Vakfı’na gidiyor. Orada birbirinden farklı eğitimlere dahil oluyor. Hatta bazı eğitim sınfılarında neredeyse öğretmenlere asistanlık vazifesi yapıyor. Sınıftan kaçan çocukları Atahan ikna edip, sınıfa geri getiriyor. Onlarla yemek yapıyor, gerekirse bulaşıkları yıkıyor. Bugün olduğu yere gelebilmek için çok emek sarf etmiş. Onun bu zorlu yolu aşmasını sağlayan, onunla bu yolda yürüyen ise babası Cengizhan Soneren ve annesi olmuş. Cengizhan Soneren, hayatını oğluna adamış. Onunla birlikte her gün eğitimlere katılmış, evde bu eğitimleri tekrar etmiş.

Atahan Soneren

GÜZEL YAŞADIK

Soneren’e oğlu Atahan’ı ve bugünlere nasıl geldiklerini soruyorum. O da söze, “Çok özel bir çocuk” diye başlıyor. “Atahan bize sahip olduğu için, biz de ona sahip olduğumuz için şanslıyız” diye devam ediyor: “Kimse çocuğunun otizmli olmasını istemez, her aile de bunu kaldıramaz. Ama biz çok güzel yaşadık. Gördük, beraber öğrendik.”

Atahan 1996 yılında dünyaya gözlerini açmış. Soneren, “Atahan’a otizm teşhisi iki yaşındayken konuldu. İlk çocuğumuzdu ama yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlamıştık” diyor. Teşhisten sonra farklı bir dünyanın içine girmişler. Gerisini Soneren’den dinleyelim: “Atahan teşhisin ardından, üç yaşında devletin o dönem için önerdiği eğitimlere başladı. Bu 6 bireysel, 2 grup eğitimiydi. Yani oldukça az bir eğitim. Biz yol alabilmek için bunu özel derslerle desteklemeliydik. Eşim memurdu. Ben kendimi oğluma adadım. Bir yandan çok aktif olmadan aile işini yürüttüm. Onun için evde özel yapılandırılmış bir oda hazırladım. Her an yanındaydım. Akşam evdeki bu çalışma odamızda dersleri tekrarladık, destekledik. Zor bir çocuktu ama şansımız taklit yeteneğinin çok iyi olmasıydı. O bizden ne gördüyse hemen öğrendi ve davranış olarak benimsedi.” Peki kişisel olarak siz ne yaşadınız?” diye soruyorum Soneren’e. Şunları anlatıyor: “İnsan bu süreç içinde farklı şeyler yaşıyor. Teşhis konulsa da kabullenemiyorsun. Sonra karşılıklı olarak eşini suçlamaya başlıyorsun. ‘Acaba nasıl kurtulabiliriz?’ sorusunu soruyorsun. Alternatif tedavileri merak ediyorsun. Çevreden, herkesten tepkiler alıyorsun. Oysaki mantıklı olmak lazım. Yolumuz uzun. Ama imkansız da değil. Bu da özel eğitimler demek.”

ZAMAN ALIYOR

Atahan Soneren

Soneren ailesine bu noktada yardımcı olan kurdukları vakıf olmuş. 42 otistik çocuk anne ve babasıyla bir araya gelip kurduğu Otizm Vakfı çatısı altında birbirlerine destek olmaya başlamışlar. Cengizhan Soneren bu vakfın hem kurucusu hem de yönetim kurulu başkan yardımcısı. “Birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Deneyim paylaşmak yolu kısaltıyor. Atahan zor bir çocuktu ama bugün geldiği nokta hepimizi mutlu etmeye yetiyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Okulda öğretmenlerine neredeyse asistanlık yapıp, diğer çocuklarla ilgileniyor. Yemek yapmak onun ilgi alanlarından. Keklerimiz, çikolatalarımız onun elinden... Kendisi benim gibi şeker hastaları için özel çikolata tarifleri bile yapıyor. Ancak tüm bunlar Atahan’ın eğitimi bitti demek de değil. Her insan gibi onun da eğitimi devam ediyor. Hepimiz gibi. Hepimiz bir araya gelip farkındalık için mücadale etmeliyiz” diyor.

Kaynaşarak öğrenmeliler

  • Atahan Soneren
  • Soneren eğitim sürecinin zor olduğunu söyleyerek şunları anlatıyor: “ Eğitimle ilgili uzmanların benzer tavsiyeleri oluyor. Mesela, çocuğunuzu normal çocuklarla beraber de okutmak gibi. İşte tüm problemler de bu aşamada ortaya çıkıyor. Çocuklar yapıları itibariyle çok acımasız da olabiliyorlar. Eğer sizin çocuğunuzdiğerleriyle iletişime geçmiyorsa dışlanıyor, ötekileştiriliyor. Bir süre sonra yavaş yavaş okul yönetiminden, “diğer veliler gelince sizin çocuğunuzu başka bir odaya alıyoruz. Bir yere kilitliyoruz” gibi sözler duyuyorsunuz. Bunlar insanı yıpratmaz mı? Oysaki kaynaşarak öğrenmeleri lazım.”
Deplasmanda 3 hafta sonra

Deplasmanda 3 hafta sonra

​Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
300 milyonluk servet

300 milyonluk servet

​FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu.
Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan-Putin görüşmesi

​Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na bağlılık teyit edildi.
6 terörist etkisiz

6 terörist etkisiz

​Şırnak'ta Jandarma ve MİT ortak hava destekli operasyon düzenledi.
Minnetle yad ediyorum

Minnetle yad ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım mesajı yayımladı.
"Bizden ne istiyorsunuz?<br>Kanımızı kuruttunuz!"

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde
Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.
15 yaşında <br>tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Tek tek onarılıyor

Tek tek onarılıyor

​Teröristler karanlığa gömdüğü Rasulayn'ı Mehmetçik aydınlığa kavuşturuyor.
7 terörist etkisizleştirildi

7 terörist etkisizleştirildi

​Ağrı'da hava destekli operasyonda örgüte ağır darbe.
Küçükçekmece'de ilginç yıkım

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

İş makinesi 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı.
Türk devine dünya devi ortak oldu

Türk devine dünya devi ortak oldu

​51 grup şirketi ve 13 bin çalışanı bulunuyor.
Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar
Gündem

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi.
Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
Gündem

Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında
Gündem

HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında

Van’ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.