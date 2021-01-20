Hayat Fasta dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi
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Fas’ta dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi

Fas’ta dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi

Fas'ta 480 milyon yıl öncesine dayanan, dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi. Ortaya çıkarılan denizyıldızının hayatın aniden genişlediği ‘Ordovisyen Biyoçeşitlilik Olayı’ olarak adlandırılan döneme dayandığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Fas'ta bulunan deniz yıldızı
Fas'ta bulunan deniz yıldızı

Biology Letters dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Fas’ta ortaya çıkarılan 480 milyon yıl öncesine dayanan bir denizyıldızı fosili keşfedildi. Araştırmaya Cambridge'ten katılan uzmanlar, Anti-Atlas sıradağlarının Fezouata şistinde bulunan fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğunu söyledi. Ortaya çıkarılan denizyıldızının hayatın aniden genişlediği ‘Ordovisyen Biyoçeşitlilik Olayı’ olarak adlandırılan döneme dayandığı ifade edildi. Bilimsel olarak 'Cantabrigiaster fezouataensis' adı verilen antik türün, fosil örneğinde tüylü kollarının hala görülebilen karmaşık bir tasarıma sahip olduğu belirtildi. İyi şekilde korunmuş kalıntıların, paleontologların yeni türün vücudunu ayrıntılı olarak haritalamasına olanak tanıması ve denizyıldızının nasıl evrimleştiğine ışık tutması bekleniyor.
FOSİLDEKİ DETAY SEVİYESİ İNANILMAZ
Cambridge Üniversitesi'nden evrimsel paleoekolog Aaron Hunter'ın konuyla ilgili olarak "Atalarıyla olan bu kayıp halkayı bulmak inanılmaz heyecan verici. Fosildeki detay seviyesi inanılmaz. Yapısı o kadar karmaşık ki önemini çözmemiz biraz zaman aldı" ifadelerini kullandı.

Kartona sarılı halde bulundu: Tam 2 bin yıllık
GÜNDEM
Kartona sarılı halde bulundu: Tam 2 bin yıllık

Dünyada benzeri az 12 bin yıllık: Manisa'da keşfedildi
FOTOĞRAF 9
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında 1965 yıllarında keşfedilen ayak izleri büyük ilgi görüyor. Yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait ayak izlerinin Kula Yanardağı'nın patlamasından kaçan kişilerin bıraktığı düşünülüyor.
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Dünyada benzeri az olan insan ve hayvan ayak izleri yeterince korunmadığı için yok olma aşamasına geldi. Ayak izlerinin bulunduğu Sindel Mahallesi Muhtarı Bekir Üçtaş da kendini binlerce yıllık tarihi korumaya adadı.
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65 yaşındaki Üçtaş, 2009 yılından bu yana ayak izlerinin bulunduğu alanı korumaya çalıştığını söyledi.
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Demirköprü Barajına bakan yamaçta yer alan ayak izlerini evinden dürbünle gözleyen Üçtaş, ayak izlerinin bazılarının bilinçsiz vatandaşlar tarafından tahrip edildiğini ve zamanla yok olma aşamasına geldiğini belirtti. Gün yüzüne çıkarılmamış toprağın altında çok fazla ayak izi olduğunu kaydeden Üçtaş, ortaya çıkarılanlardan sadece 30-40 tanesinin kaldığını söyledi.
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Toprağın altında tutarak korumaya çalışıyor<br> ​<br> ​ Ayak izlerini toprakla örterek koruma altına alan Muhtar Bekir Üçtaş, “Bu ayak izlerinin ilk olarak 1964-65 yıllarında bulundu. Ayak izleri daha fazlaydı fakat bakım ve koruma olmadığından dolayı binlercesi heder oldu gitti. Kimlere ait olduğunu araştıramadık. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor ifadelerini kullandı.
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Ayak izlerinin volkan patlamasından sonra kaçan insanlar tarafından bırakıldığı bilgisini veren Üçtaş, “Volkan patlaması sırasında aşağıdan bu yöne doğru püskürme olduğu düşünülüyor. Fakat izler de patlamadan tarafa kaçıldığını gösteriyor. Ayak izlerinin istikamet patlamanın olduğu istikamete doğru. Burada bir çelişki var. Oradan patlama olduysa bu insanlar neden patlamanın olduğu yöne doğru kaçtı? Daha önce bu barajın altında Gediz çayı akıyordu. Çaya mı gittiler orasını bilemiyoruz dedi.
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12 bin yıllık tarihin gönüllü koruyucusu<br>​<br>​ İzlerin yok olmaması için gönüllü koruyuculuk yaptığını belirten Üçtaş, “Bu izlerin gönüllü koruyucusu benim. Ben 2009'da muhtar oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığına izlerin korunması için dilekçe yazdım. Burada yüzlerce açıkta olan izler vardı. Kapalı olan yerler de var fakat biz bu izleri açmıyoruz. Açık olan izler koruma altına alınmadığından çoğu izler kayboldu. Vatandaşlar gelip götürmüş. Bu izler koruma altına alınsaydı bizim mahallemiz için, devlet için bir nimetti. Fakat ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Kendi imkanlarımla her zaman koruyamıyorum. Gelen ziyaretçiler bilinçsiz açıyor. Zarar vermeden dolayı bu izler zamanla bozuldu. Bu nimet eğer ki Avrupa'da olsaydı üzerinden kuş uçurtmazlardı. Ancak nedense bizde böyle şeyler pek kale alınmıyor diye konuştu.
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Dünyada benzeri az 12 bin yıllık: Manisa'da keşfedildi
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ve yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait olan insan ayak izleri zamana meydan okuyor. Mahalle Muhtarı Bekir Üçtaş tarafından gönüllü olarak korunan 12 bin yıllık ayak izleri koruma altına alınmazsa yok olmaya yüz tutacak.


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