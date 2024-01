Fatma Demircioğlu Parlar: İşte o fotoğraf makinesi

Yıl 1994. Aylardan eylül. Tercüman’ın Cevizlibağ’daki binasındayız. Gazete kapandı kapanacak. Her gün bir daktilo susuyor. Her gün bir masa toplanıyor. Biz ise Marmara’dan, İstanbul’dan bir grup öğrenci birkaç emektarın etrafında toplanmış ‘bu tecrübe’den nasibimize düşeni almanın derdindeyiz. Derken can suyu bir haber düşüyor gündemimize.