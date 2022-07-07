Hayat Fazıl Say müziğiyle portreleri çizdi
KÜLTÜR SANAT

Fazıl Say müziğiyle portreleri çizdi

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri "Portreler opus 101", İstanbul'da ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuldu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fazıl Say müziğiyle portreleri çizdi
Fazıl Say

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri "Portreler opus 101", İstanbul'da ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuldu. ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya gelen sanatçıya konserde flütü ile usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumları ile Yekta Kopan eşlik etti. Sanatçının, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında babası Ahmet Say'ın yanı sıra Şarık Tara, Fikret Otyam, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan bulunuyor. Konser için hazırlanan kitapçıkta Say'ın portreler arasındaki isimlerden birisi olan ENKA'nın kurucularından Şarık Tara'ya ithaf ettiği besteyi betimlerken, Balkan ve Türk Sanat Musikisi motiflerinden yararlandığı belirtildi.

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