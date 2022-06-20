Hayat Akra Caz festivali Fazıl Sayla final yaptı
KÜLTÜR SANAT

Akra Caz festivali Fazıl Say’la final yaptı

3 Haziran’da başlayan “5. Antalya Akra Caz Festivali”, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın verdiği konserle tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akra Caz festivali Fazıl Say’la final yaptı
Fazıl Say

3 Haziran’da başlayan “5. Antalya Akra Caz Festivali”, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın verdiği konserle tamamlandı. Akra Hotels tarafından gerçekleştirilen, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu festival, modern ve klasik cazın yanı sıra çeşitli müzik tarzlarını harmanlayan renkli bir müzikal yelpazesiyle izleyicileri ağırladı. Son akşam dinleyicilerle buluşan Fazıl Say, konserde, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği ve önceki gün aynı sahnede dünya prömiyerini gerçekleştirdiği “Portreler” isimli projesini ikinci kez seslendirdi. Her bestenin hikayesini ve ismini taşıyan kişilere dair anılarını anlatan Fazıl Say, ardından çeşitli bestelerle konserini tamamladı.

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