Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı.

Derya Şensoy cenaze aracını babasının fotoğrafına sarılarak takip etti.

Tabut daha sonra törenin yapılacağı salona getirildi, burada da Şensoy'un cenazesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı. Bayülgen, “Dünya çapında bir ustayı uğurlarken soğukkanlı olmalıyız, Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüm” dedi.

Müjgan Ferhan Şensoy

"NE SÖYLESEM EKSİK KALACAK"

Törende konuşan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, "Ne söylesem eksik kalacak, size babamı anlatmaya kalksam benim kadar seviyorsunuz, babamı benim kadar seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zor gelirdi, şimdi bu sevgiyi sizinle paylaşmak çok değerli geliyor" dedi.

Derya Şensoy

BABASINA YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU



Diğer kızı Derya Şensoy ise, üniversite öğrencisiyken babasına yazdığı şiiri okudu. Mert Baykal ise, "Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot'muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

"BİR İNSANIN İKİ BABASI OLABİLİYORMUŞ"

Eşi Elif Durdu Şensoy da gözyaşları içinde, kendilerini yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür etti.

Derya Baykal

DERYA BAYKAL: SANA HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Derya Baykal, "Her şeyini buraya yatırdı Ferhan… Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert’in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı, bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin!" dedi.

ŞEVKET ÇORUH: BENİ KOVMUŞTU

Şevket Çoruh, "Söyleyecek birçok şey var. Ortaoyuncular Ailesi’ne baş sağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Ortaoyuncular’ın provasının bitmesini bekleyip tiyatroda olmak istediğimi söylemiştim o da beni kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Söylenecek çok şey var, Ses Tiyatrosu’nu biz devam ettireceğiz, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Ferhan Şensoy

"SANATTAN KAZANDI SANATA HARCADI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek, "Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı" dedi. Ersoy, "Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Onun eserlerini izleme şansına nail olduk ama bugün bu sahnede onu uğurlamak için buradayız" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy





Törende son olarak Mert Baykal'ın hazırladığı bir video gösterildi. Törenin sonunda salonda bulunanlar Şensoy'u ayakta alkışlayarak sahnede bulunan tabutuna kırmızı karanfiller attı.

Teşvikiye Camii'ne getirildi





Törenin ardından Şensoy'un cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

