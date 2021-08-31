Hayat Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti
AKTÜEL

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Şensoy'un vefatını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören sanatçının, 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.

Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.

Yücel Çakmaklı’yı sinema dünyası unutmadı
HAYAT
Yücel Çakmaklı’yı sinema dünyası unutmadı

Oyuncu Metin Çekmez vefat etti
HAYAT
Oyuncu Metin Çekmez vefat etti

Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber: Türkiye onu Çöpçüler Kralı filmindeki 'boyacı' rolüyle tanımıştı
HAYAT
Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber: Türkiye onu Çöpçüler Kralı filmindeki 'boyacı' rolüyle tanımıştı
Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.