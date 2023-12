Filistin davası zamanın ahlaki pusulası

A House in Jerusalem, Lesh Sabreen, Mute ve Sacred Stones gibi filmleriyle tanınan 38 yaşındaki Filistinli yönetmen ve yapımcı Muayad Alayan, Amerika’nın San Francisco şehrinde sinema eğitimi almış. Yüksek lisans projesi olan “Exiles in Jerusalem” belgeseli ile Kodak Ödülü’nü kazanmış olan Alayan, aynı zamanda köyündeki gençlerle birlikte çektiği ilk kısa filmi “Why Sabreen?” ile de dünya çapındaki film festivallerinden ödüllerle dönmüş. Alayan’ın “Love, Theft and Other Entanglements” isimli ilk uzun metrajlı filmi de Berlin’de prömiyer yapmış. Ödüllü yönetmen Alayan, ses getiren filmlerinin yanı sıra Filistin’deki çeşitli akademik kurumlarda film ve sinematografi eğitimleri veriyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11. Boğaziçi Film Festivali Ödül Töreni’nde “A House in Jerusalem (Kudüs’te Bir Ev)” filmiyle Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Kategorisi’nde “En İyi Film ve En İyi Yönetmen” olmak üzere iki ayrı ödüle layık görülen Alayan, Filistin’den çıkışına izin verilmediği için ödül törenine katılamamıştı. Yeni Şafak Pazar olarak Alayan ile konuştuk.