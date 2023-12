Serpme değil seçme kahvaltı

Her şey 1990’ların başında, Türkiye’nin turizm ile yeni yeni tanışmasıyla başladı. Türk kahvaltısının zenginliğini göstermek, mutfağımızın yabancı turistlere tanıtmak maksadıyla donatmaya başladık masaları. Büyük bir ilgiyle karşılandı. Tabii yoğun sirkülasyonu gören bazı esnafın da iştahı iyice kabardı. Yensin yenmesin, aklına geleni ekledi, çeşitleri serptikçe serpti masalara. Adeta şova dönüştü. Başlangıçta masum başlayan serpme kahvaltı bugün bereketimizi kaçıran bir canavara dönüştü. Bunda sosyal medyanın da etkisi büyük. “Ne kadar tüketir ne kadarına sahip olursam sosyal medyada o kadar var olabilirim” düşüncesiyle, milyon takipçiye ulaşma hayaliyle yiyemeyeceği yemeklerin masasına serpildiğini görenlerin paylaşımlarıyla doldu taştı ortalık. Görenler etkilendi, etkilenenler talep etti, talebi gören işletmeciler de abarttıkça abarttı meseleyi.

Türkiye’de 300 bine yakın restoran ve lokanta var. 200 bininin serpme kahvaltı ya da açık büfe verdiğini ve her işletmede de ortalama 20-30 masa olduğunu düşünelim. Yediğin yemediğin gözetilmeden her masaya gelen kişi sayısı kadar kahvaltı serpiliyor. Sayıya çocuklar da dahil ediliyor! Tabii onca çeşidi bitirmek zor, masanın yarısı kalıyor. Özellikle peynir, bal, reçel, yumurta, ekmek, salam, sosis gibi ürünler tüketilmiyor. Şeker hastası olduğunuz için yiyemediğiniz o reçeller, kilolarca şekerden üretiliyor halbuki. Pişirme esnasında kullanılan doğalgaz, reçelin içindeki meyve, harcanan emek, hepsi çöp oluyor. Diyelim yumurtaya alerjiniz var, yiyemiyorsunuz. Ama masanıza geliyor. Yenmeyen o 2 yumurta günün sonunda 400 bin yumurta israfına neden oluyor. Peki ne oluyor bu yumurtalara? Direk çöpe... Sadece bununla mı kalıyor? Hayır! Her bir tabağın yıkanması için su gidiyor, elektrik gidiyor, deterjan gidiyor. Doğayı kirletiyoruz, enerji kaynaklarımızı tüketiyoruz. İş gücü de ayrı bir mevzu. Zarar bir yerden değil yani. İsrafın olduğu yerde bereket olmaz! Yazık, günah.