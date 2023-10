Filistin direnişine kalemlerimizle destek

1948 yılında Filistin topraklarının işgaliyle birlikte yaşanan dram hiç hiçbitmedi. Binlerce Filistinli’nin önce toprakları işgal edildi. Sonra çoluk çoluk öldürüldü ve hayatta kalanlar ise topraklarından sürgün edildi. Filistin kamplarında doğup bir gün evlerine gideceklerinin hayaliyle yaşlanıp öldüler. Ancak yıllar içinde zulüm arttıkça arttı. Geçtiğimiz haftalarda Gazze’de bombalanan bir hastanede 500’ün üstüne sivilin öldürüldüğü haberi ise bütün dünyayı bir kez daha ayağa kaldırdı. Peki bütün bu yaşananlara Filistinli yazar ve şairler ne diyor. Zira bugüne kadar Filistin halkının yaşadığı zulmü ve direnci dünyaya en güçlü anlatan edebiyat oldu. Filistinli şairlerin yazdığı şiirler, yazarların kaleme aldığı öyküler burada yaşanan haksızlığa her yaştan insanın dikkat kesilmesine sebep oldu. Bu konuda Filistinli şair ve yazar İbrahim Nasrallah şöyle diyor: “Her yerdeki insanlar olarak yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi yazarız ve hala bugün yaşamaya devam ettiklerimizi yazarız. Benim için, 1948’de gerçekleşen Nekbe hâlâ devam ediyor. Günlük olarak Filistin’de bu kadar insan öldürülmesi tam anlamıyla bir felakettir. Şu anda Gazze’de yaşanan yıkım bir felakettir. Hem ülkemizde hem dışında gerçekleşen katliamlar felakettir. Ancak bizim vatanımıza dönüşümüz hiçbir zaman durmadı, çünkü umutsuzluğa kapılmadık. Her seviyede bu dönüş için çalışmaya devam ettik. İlk olarak, ölü olarak yaşamayı kabul etmedik. Sonra yaşadığımız her yerde çok şey yazdık ve başardık. Ülkemizde kalanlar ya da sürgünde olanlar, yaşadığımız her yerde çok şey başardık. Çok acı çektik, ama güzel olan şu ki, acıyı dönüştürdük ve ondan umut yarattık. İlginç olan, Arapçada acı ve umut kelimeleri aynı harfleri içerir, sadece sıralaması farklıdır. Sanırım bu, Filistinlinin mucizesidir, çünkü yaşadığı tüm acılara rağmen insanlığından vazgeçmedi. Ben de onlardan biriyim.”