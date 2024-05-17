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Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek? İşte MEB isteğe bağlı tayin başvuruları takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı'nca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuruları 13 Mayıs itibariyle almaya başladı. Peki MEB 2024 öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek? Öğretmen il içi yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacak?

11:59 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:01 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
MEB il içi öğretmen yer değiştirme başvurusu
MEB il içi öğretmen yer değiştirme başvurusu

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Böylelikle öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru süreci başlamış oldu. Tayin isteyen öğretmenler "www.personel.meb.gov.tr" adresinde söz konusu tayin başvurularına dair kılavuza erişilebiliyor. Peki MEB il içi tayin başvuruları ne zaman bitecek?

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak. Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.





#Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu
#MEB
#öğretmen atamaları
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