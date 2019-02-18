Filistin dramına ressam dokunuşu

Cox’ın çalışma duvarında Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince vurulan Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın afişinin asılı olması da dikkati çekiyor.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan ressam ve insan hakları aktivisti Thomas Cox, fırçasını Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için kullanıyor. ''Filistin için Nekbe (Büyük felaket) denilen 1948'de doğdum'' diyen, Brooklyn'deki evinde sanat çalışmalarına devam eden 71 yaşındaki ressam, sosyal içerikli çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mısır ile Gazze arasındaki tünellerden İsrail'in Gazze halkının edinmesini yasakladığı yaşamsal ihtiyaçların taşındığını belirten Cox,

FİLİSTİNLİLER MEMNUN

Çalışmalarında İsrail ablukası altındaki Gazze’ye yer veren ve eserlerini Manhattan’daki ünlü Van Der Plas Galeri’de sergileyen Cox, “Sanat sadece soyutsal değil, günlük yaşama dokunan, insan haklarını da savunan bir nitelikte olmalı’’ diye konuştu. Cox, resimlerinde insan haklarını savunduğu için Filistinli arkadaşlarının memnuniyetlerini dile getirdiklerini söylüyor.

Açıldıktan iki yıl sonra İsrail bombardımanında kullanılamaz hale gelen Gazze’deki Yaser Arafat Uluslararası Havalimanı’nın Mescid-i Aksa kubbesini anımsatan mimari kalıntıları arasında otlayan koyunların yer aldığı eser de Cox’un dikkat çeken bir diğer çalışması.

KARANLIK ZAMANLAR

Cox, Beyaz Saray’ı da karakalem çalışmalarına konu ediyor. Beyaz Saray’ın büyük ölçüde Afrikalı kölelerin emeği ile inşa edildiğini hatırlatan ressam, “Karanlık zamanlardan geçiyoruz. (ABD’de) Sivil özgürlüklerimizin erozyona uğramasına şahit oluyoruz, Anayasa tarafından garanti altında olan İsrail’i boykot etme hakkımızın elinden alındığı yasalar çıkartılıyor” dedi.

#Normalleşmeihanettir

Arap siyasi aktivistler ve gazeteciler, Varşova konferansında Arap ve İsrailli liderlerin bir araya gelmesine tepki göstermek amacıyla sosyal medyada “normalleşme ihanettir” etiketiyle kampanya başlattı. Söz konusu Varşova konferansını “komedi” olarak nitelendiren kullanıcılar, bunun İşgal altındaki Filistin için hayatlarını feda eden şehitlerin kanına ihanet olduğunu vurguladı.