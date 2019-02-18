Hayat Filistin dramına ressam dokunuşu
KÜLTÜR SANAT

Filistin dramına ressam dokunuşu

New York'ta yaşayan ressam ve insan hakları aktivisti Thomas Cox, tablolarında Filistin'de yaşanan acılara dikkat çekiyor. Karanlık bir çağdan geçtiğimizi belirten ressam Cox, sanatın insan haklarını savunması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cox’ın çalışma duvarında Gazze'nin doğu sınırındaki &quot;Büyük Dönüş Yürüyüşü&quot; gösterileri sırasında İsrail askerlerince vurulan Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın afişinin asılı olması da dikkati çekiyor.
Cox’ın çalışma duvarında Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince vurulan Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın afişinin asılı olması da dikkati çekiyor.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan ressam ve insan hakları aktivisti Thomas Cox, fırçasını Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için kullanıyor. ''Filistin için Nekbe (Büyük felaket) denilen 1948'de doğdum'' diyen, Brooklyn'deki evinde sanat çalışmalarına devam eden 71 yaşındaki ressam, sosyal içerikli çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mısır ile Gazze arasındaki tünellerden İsrail'in Gazze halkının edinmesini yasakladığı yaşamsal ihtiyaçların taşındığını belirten Cox,

FİLİSTİNLİLER MEMNUN

Çalışmalarında İsrail ablukası altındaki Gazze’ye yer veren ve eserlerini Manhattan’daki ünlü Van Der Plas Galeri’de sergileyen Cox, “Sanat sadece soyutsal değil, günlük yaşama dokunan, insan haklarını da savunan bir nitelikte olmalı’’ diye konuştu. Cox, resimlerinde insan haklarını savunduğu için Filistinli arkadaşlarının memnuniyetlerini dile getirdiklerini söylüyor.

Açıldıktan iki yıl sonra İsrail bombardımanında kullanılamaz hale gelen Gazze’deki Yaser Arafat Uluslararası Havalimanı’nın Mescid-i Aksa kubbesini anımsatan mimari kalıntıları arasında otlayan koyunların yer aldığı eser de Cox’un dikkat çeken bir diğer çalışması.

KARANLIK ZAMANLAR

Cox, Beyaz Saray’ı da karakalem çalışmalarına konu ediyor. Beyaz Saray’ın büyük ölçüde Afrikalı kölelerin emeği ile inşa edildiğini hatırlatan ressam, “Karanlık zamanlardan geçiyoruz. (ABD’de) Sivil özgürlüklerimizin erozyona uğramasına şahit oluyoruz, Anayasa tarafından garanti altında olan İsrail’i boykot etme hakkımızın elinden alındığı yasalar çıkartılıyor” dedi.

  • #Normalleşmeihanettir
  • Arap siyasi aktivistler ve gazeteciler, Varşova konferansında Arap ve İsrailli liderlerin bir araya gelmesine tepki göstermek amacıyla sosyal medyada “normalleşme ihanettir” etiketiyle kampanya başlattı. Söz konusu Varşova konferansını “komedi” olarak nitelendiren kullanıcılar, bunun İşgal altındaki Filistin için hayatlarını feda eden şehitlerin kanına ihanet olduğunu vurguladı.

Savaşın savurduğu bir ailenin yürek burkan öyküsü: Zemheride Aşk
HAYAT
Savaşın savurduğu bir ailenin yürek burkan öyküsü: Zemheride Aşk
/**/
Neyi bekliyorsun

Neyi bekliyorsun

​Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen faizi düşür talebine karşı direniyor.
Atatürk’e şikayet ettiler

Atatürk’e şikayet ettiler

​CHP'lilerin İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşü Anıtkabir'de son buldu.
Öncelik belli oldu

Öncelik belli oldu

​AK Partili belediye başkanları, seçimden sonra kentsel dönüşüme öncelik verecek.
Altın günleripiyasa yaptı

Altın günleripiyasa yaptı

​​Dünyada eşi benzeri bulunmayan altın günleri, başlı başına bir sektör haline geldi.
2,4 milyar lira yatırıldı

2,4 milyar lira yatırıldı

​OHAL Komisyonu'nun hazırladığı Bank Asya raporunda önemli detaylar yer aldı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
PKK’nın Lordlar’ı

PKK’nın Lordlar’ı

​​Avrupa'da terör karargâhına dönen parlamentolara İngiltere de eklendi.
Kardeşlik kazandı

Kardeşlik kazandı

​Albayrak Medya'nın ana medya sponsoru olduğu yarışmaya Türkiye ve dünyadan 307 eser katıldı.

Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kariyer maçını oynadı

Kariyer maçını oynadı

​Feghouli'nin 3 gol attığı maçta G.Saray 4-1 kazandı.
100'ün üzerindekomiser tutuklandı

100'ün üzerindekomiser tutuklandı

​Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya açıkladı.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.