Filistin’in intikamını sanatçılar alacak

GundefinedGüney Afrikalı yazar-sanatçı Wilhelmina de Villiers, “Saklambaç oynamayı hiç sevmedim. Kim olduğumu ve nerede durduğumu göstermeyi tercih ederim” diyerek Filistin’e desteğini açıklamıştı. Elbette sadece o değil, dünyanın farklı yerlerinden onlarca, yüzlerce, binlerce sanatçı aynı samimiyetle İsrail’in bir ayı geçkin süredir uyguladığı zulüm karşısında Filistin’e destek açıklamaları yapıp, farkındalık oluşturmak için birbirinden değerli eserler üretip, bunları kamuoyuyla paylaştı. De Villiers’in saklambaç vurgusuna odaklanmamızın nedeni ise şu an yapılan desteğin, gösterilen tavrın ne kadar değerli olduğuyla alakalı. Evet, nerede durduğumuzu göstermek, Filistin için küçük bile olsa bir yarar sağlayabilir. Ve her türlü adımın oldukça önemli olduğu bir noktadayız.

Bir sanatçının, düşünürün yaşanmakta olan vahim Filistin dramından etkilenmemek insan olmaktan uzak olmak ve hatta insanî duyarlığını yitirmek anlamına gelir. Her an, her kare büyük acılar veriyor. Yedi İklim dergisi olarak her zaman olduğu gibi bir Filistin Özel Sayısı yapıyoruz. Bu sayıyı yapmak bize acı yüklüyor. Genel bir bakışta bile zorlanıyoruz. Çok katmanlı ve çok yönlü. 7 Ekim’den beri sürekli gazetedeki köşemde bu acının kıvrımlarını ruhumun bütün alanlarında duyuyorum. Kalemim soğukkanlı ama öfke yüklü. Ah yüklü.

Filistin’de olup biten her şeyi seyretmek, masumiyetin her saniyede canavarca yok oluşunu izlemek büyük bir suçluluk ve sıkılmışlık hissi veriyor hepimize. Şair Nizar Kabbani, her korkunç eyleme şahitlik ettiğinde Valium adlı bir ilacı stokladığını yazıyor. Aklını uyuşturup, korumak için. Dünya zaten uyuşmuş hâlde davranıyor. Uyuşmuş hâlimizden sıyrılmamız gerek diyoruz, herkes kendine “Ne yapabilirim?” diye soruyor ya da sormalı. Bu soru çok uzun yıllardır zihnimizde, trajik olan bu. Büyüklenme, kendini diğerlerinden üstün görme ve bu hastalıklı inançla şekillenmiş her tavır korkunç sonuçlar doğuruyor. Tüm peygamberler “En yüce Allah’tır” derken siyonist İsrail “en yüce biziz” demekte. Ve bu inanç tarihe silinmez kara lekeler, insanlık dışı görüntüler sunuyor. Dünyada sadece 7 gün kalabilmiş bir bebeğin kanı İsrail’in elinde büyüyor. Dünya ise elinde telefonuyla şiddet dolu bir filmi izleyen bir ergene benziyor. Böyle dehşetli bir ortamda “bir şeyi bir şeye benzetme” işiyle yani imgelerle meşgul olmak yeterli değil. Haykırmak da yeterli değil artık, tüm dünya her şeyden haberdar. Tavır, duruş, boykot, ekonomik güç gerekli. Çocukluğumdan beri bu zulme şahidim. Yok edilmeye çalışılan Filistin’e şahidim. Ölen kuşu için ağlayan çocukların yok edilmesine ağıt yakalım evet fakat elimizden gelen somut adımları atmaktan geri durmayalım. Şairin taşı kelimelerdir. Sözünü söylemek ve tarihe, hayata, çocuklara olan borcunu ödemek zorunda. Boykotu canlı tutmak zorunda. İsrail’in katil olduğunu haykırmak zorunda. Bunu söylemek için müslüman olmak gerekmediğini biliyoruz. Savaş etiğinden bile yoksun bu azgın gücün karşısında olmak bir insanlık görevidir. 2014 yılının Ramazan ayında sabaha kadar bombardıman altında alev alev yanan Gazze’yi izlediğimde oturup bir şiir yazmıştım. O şiirin hala çok diri bir acıyı taşımasını istemezdim. Fakat tüm Filistin direnişi için, Özgür Filistin için okunup söylenecek daha çok şiirimiz, haykıracak daha çok sözümüz var: