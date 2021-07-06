Hayat Filyasyon ekipleri son bir yılın en sakin günlerini yaşıyor Günlük vaka sayısı 30dan 2ye düştü
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Filyasyon ekipleri son bir yılın en sakin günlerini yaşıyor: Günlük vaka sayısı 30'dan 2'ye düştü

Ankara'da, aşılama ile birlikte vaka sayılarının düşmesi, filyasyon ekiplerinin iş yükünü azalttı. Filyasyon ekibinde 1 yıldır görev yapan yardımcı sağlık personeli Sevcan Karadağ, pandeminin başından bu yana en sakin günleri yaşadıklarını söyledi. Karadağ, "1 günde ortalama 30 vakaya gidiyordum. Şimdi ise aşılama oranının artmasıyla günde ortalama 1 en fazla 2 vaka görüyoruz" dedi. Diş hekimi Samet Tunç ise "Kışa doğru filyasyon ekiplerinin de görevi biter, diye düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Filyasyon ekipleri son bir yılın en sakin günlerini yaşıyor: Günlük vaka sayısı 30dan 2ye düştü​
Filyasyon ekipleri, vaka sayısının günde 30 hastadan 2'ye düştüğünü söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede aşılama oranının artması, vaka sayılarını düşürdü. Bu düşüş, filyasyon ekiplerinin iş yükünü de azalttı. Mamak İlçe sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli filyasyon ekipleri, pandemi döneminin en sakin günlerini yaşıyor. Pandeminin pik yaptığı dönemlerde, günde ortalama 30 vakaya giden filyasyon ekibi, şimdi 1 ya da 2 Covid-19 vakasına gidip, sağlık durumunu kontrol ederek, ilaçlarını veriyor. Ekipler ayrıca tanı koyulan hastanın temaslılarını da bularak, virüsün yayılmaması için çaba sarf ediyor.

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'BU DA BİZİM SAVAŞIMIZ'

Filyasyon ekibinde pandeminin başından beri 1 yılı aşkın süredir görev yapan, yardımcı sağlık personeli Sevcan Karadağ, pandeminin pik yaptığı dönemlerde çok yoğun çalıştıklarını anlatarak, "1 günde ortalama 30 vakaya gidiyorduk. İzin dahi kullanmadan sürekli çalışıyorduk. Gece gündüz demeden evlere filyasyona gittik. Vaka sayısı çok fazla olduğu için iş yükü de fazlaydı. Bugüne kadar filyasyon için 500'ün üzerinde eve gittim. Asker nasıl cephede savaşıyorsa bu da bizim savaşımız. Evlerde çok ağır vakalarla karşılaşıyorduk. Onların hızlıca hastaneye sevklerini oluşturuyorduk. Gittiğimiz evlerde bazı vakalarla yarım saat ilgilenmek zorunda kalıyorduk. Hastaneye sevki, kullandığı ilaçlar ve kısacası hepsine tek tek bakıyorduk. Ben hastalığa yakalanırım, diye tedirgin olmadım hiç çünkü filyasyon için gittiğimiz evlerdeki vatandaşların zaten psikolojileri etkilenmişti. Bizler de tedirgin olup öyle davransaydık daha çok onları paniğe sevk edebilirdik. Ailem de Covid oldu ve yine soğukkanlı olmak zorundaydım" dedi.

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'6 AYDA HASTANEYE 1 VAKA GÖNDERDİK'

Sevcan Karadağ, aşılama oranının artmasının filyasyona da yansıdığını belirterek, "Aşılama oranının artmasıyla günde ortalama 1 en fazla 2 vakaya gidiyoruz. Halkımızın aşı olma konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Geçen sene günde ortalama 30 vakaya giderken bugün 1 vakaya gidiyoruz. O zamanla bu zaman arasında uçurum kadar fark var. Halkımızın aşı olma konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Vatandaşlara aşılanmayı tavsiye ediyoruz. Geçen yıl gittiğimiz evlerde her gün bir hastaneye yatış oluyordu; ama aşılamanın artmasıyla birlikte 6 aydır 1 kere hastaneye vaka gönderdik. Vatandaşların aşı yaptırması gerekiyor. Tabi ki aşı yaptırdıktan sonra da tedbirlere uyulması gerekiyor. Çevremdeki herkese aşı yaptırmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok ağır seyreden vakalar gördük; bir an evvel aşılanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'KIŞA DOĞRU FİLYASYON BİTEBİLİR'

Mamak İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev alan diş hekimi Samet Tunç ise "Özellikle aşılama öncesinde çok ciddi manada vaka sayımız yüksekti. Neredeyse hiç oturamıyorduk. Aşılama ile beraber ciddi manada bir azalma var vaka sayılarında. Bizler de rahatladık. Hastalığın şiddetinde de azalma var. Hastaneye sevklerde de ciddi manada düşüş yaşandı. Bugün sadece bir eve gittik. Filyasyon sona erecektir. Aşıda yaş sınırının düşmesiyle beraber vakaların azalmasını da ekliyoruz. Bir tarih veremem; ama kışa doğru filyasyon ekiplerinin de görevi biter, diye düşünüyorum" dedi.

Koronavirüsün izini sürüyorlar: Filyasyon ekipleri 7/24 görev başında
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin salgınla mücadelesinde mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor.
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Amasya'da görev yapan 12 filyasyon ekibi, 6 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla virüsü taşıyanlarla teması olan kişilere ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor.
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Risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine evleri ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların koronavirüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.
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Gerektiği durumda hastalara ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.
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Filyasyon ekibinden sorumlu Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Merve Taştan, koronavirüs ile mücadelenin en önemli boyutunun filyasyon olduğunu söyledi.
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Son dönemde vaka sayılarının yükselmesinin iş yüklerini de artırdığına işaret eden Taştan, Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Sabah saat 5'e kadar vatandaşlarımızın evlerine gidip temaslı izolasyonu yapıp tedavilerine başlıyoruz. Temaslı kişilere mutlaka ulaşıyoruz. Şu ana kadar ulaşamayıp karantinaya almadığımız, pozitif olup tedavisine başlamadığımız herhangi bir kişi olmadı. İşimizi zorlaştıran en önemli faktör ise kişilerin sosyal izolasyon kurallarına dikkat etmemesi ifadelerini kullandı.
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Temaslı vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Taştan, şunları kaydetti:
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Çoğunlukla pozitif vakaların maske kurallarına uymayan, cenaze ve düğünlere katılan, ev oturmalarına giden kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Bazı kişilerin pozitif hastaların evlerine gidip ziyarette bulunduklarını öğreniyoruz. Bu durumlar bizleri çok üzüyor.
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Bizler burada hastalığı ülkemizden uzaklaştırmak için mücadele veriyoruz. Bu durumda sağlık çalışanlarımızın iş yükü çok ağır. Vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız iş yükümüzü azaltacağı gibi bu hastalıktan ülkemizi kurtarmamıza da yardımcı olacaktır.
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Koronavirüsün izini sürüyorlar: Filyasyon ekipleri 7/24 görev başında
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 100 sağlık çalışanından oluşan 12 filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için gece gündüz görev yapıyor.


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