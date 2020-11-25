Şaşırıp kaldılar: Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler

Dünyayı etkisine alan koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Bir tarafta aşı geliştirme çalışmaları ve bazı aşıların deneme aşamalarına geçilmiş olsa da henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan koronavirüse karşı Türkiye'de sağlık çalışanları da hız kesmeden en ön safta mücadele ediyor.

500 KİŞİLİK EKİP HER GÜN SAHADA

Türkiye'nin turizm başkenti olan ve yerli yabancı milyonlarca tatilciyi misafir eden Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 kamu, 2 üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Hastanelerde tedavi edilen koronavirüs hastalarının yanı sıra, sağlık durumları uygun olanlar evlerinde tedaviye alınıyor.

Evde tedaviye alınanların ilaç, test ve muayene işlemleri ise sahada görevli sağlık personelinden oluşan filyasyon ekiplerince karşılanıyor. Kentte sahada aktif olarak çalışan yaklaşık 500 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor. Bu ekipler genelde 2 kişiden oluşuyor. Bir hekim bir de yanında yardımcı olarak sağlık personeli bulunuyor. Ekipler saat 08.00'de göreve başlayıp beyaz tulum, maske, siperlik, eldivenden oluşan koruyucu kıyafetlerini giyerek sahaya çıkıyor.

REKLAM

DHA Antalya'da 500 kişilik filyasyon ekibi, PCR testi pozitif çıkan koronavirüs hastalarını evlerinde tek tek ziyaret edip, sağlık durumlarını kontrol ediyor.

KAPILAR TEK TEK ÇALINIYOR

Gidilecek adreslerde önceden belirlenen rota için pozitif hastalarla telefonla iletişim kurularak evden ayrılmamaları ve genel sağlık durumlarının nasıl olduğu soruluyor. Belirlenen adreslere gelen filyasyon ekipleri, daire kapı girişlerine kadar gelip burada koronavirüs hastalarıyla göz teması kurarak yakından ilgileniyor.

Genel sağlık durumlarıyla ilgili not alan ekipler, koronavirüs ve nasıl bulaştığı, alınması gereken önlemler başta olmak üzere ilaçların nasıl kullanılacağına kadar detaylı bilgilendirmeyi yaptıktan sonra acil durumlarda ulaşabilecekleri numaraları da paylaşıp adresten ayrılıyor. Ortalama 15 saat çalışan ekipler, günün sonunda gittikleri evlerinde de fiziki mesafe ve maske kuralını uyguluyor.

GÜNDEM Aynı hastanede görev yapan 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

'NEDEN HEMEN GELMEDİNİZ?'

Kepez ilçesindeki filyasyon ekiplerinden biri olan Dr. Fatma Öztürk ve diş teknikeri Özcan Furkan Işık da kapı kapı gezip hastaları hem sisteme kaydedip hem de ilaçlarını teslim ediyor. Günde 20-30 evi ziyaret ettiklerini anlatan Dr. Öztürk, çok ilginç durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Hastalarla çok fazla sorun yaşamadıklarını anlatan Dr. Öztürk, pozitif vakalardan gelen, 'Neden hemen gelmediniz?' sorusunu hastaya açıklamakta zorlandıklarını söyledi. Hızlı bir şekilde tüm vakalara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Öztürk, her vakanın kendisinin tek ve özel olduğunu düşündüğünü, ancak kendisi gibi çok sayıda vaka olduğunu ve bunun zaman aldığını anlattı.

KORONAVİRÜS Filyasyon ekibinin darbedildiği olay: Taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

İLGİNÇ DİYALOGLAR

Pozitif vakaları aradıklarında ilginç istek ve sorularla da karşılaştıklarını ifade eden Dr. Öztürk, “Hastayı arıyoruz 'Evden ayrılmayın geleceğiz' diyoruz. 'Maske getirecek misiniz?, Çöp dökmeye çıkmayacak mıyım?, Siz gelene kadar çay, kahve hazırlasam yetiştirebilir miyim?' gibi konuşmalar geçiyor aramızda. Çay kahve davetini yadırgamıyoruz. Bunlar gelenek ve göreneklerimizde var. Tabi ki kabul etmiyoruz" dedi.

Dr. Fatma Öztürk, pozitif vaka olan kişilerin aynı evde yaşadığı kişilere bulaştırmaması için mutlaka hijyene ve ayrı bir odada izolasyona dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

REKLAM

Diş teknikeri Özcan Furkan Işık ise telefonla görüştüğü birkaç vakaya 'Neredesiniz şu an?' diye sorduğunda aldığı ilginç yanıtları anlattı. Bir vakanın 'Şu an evde değilim ancak akşama gelebilirim' dediğini ifade eden Işık, " 'İşi bırakın direkt eve geçin' diyoruz. Bizi dinleyen de oluyor ama akşama kadar dışarıda olup adresine gelmeyen de. Böyle yapanları kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz" dedi.

Evde izolasyon kuralını ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası verildiği gibi izolasyonu kontrol altına alabilmek adına kurala uymayanlar para cezasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilip izolasyon süresince tüm masrafları da kendisinden tahsil ediliyor.



FOTOĞRAF 8 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da, sayılar Ankara'nın 5 katına çıktı açıklamasının ardından gözler yine salgınla mücadelenin ön cephesinde yer alan filyasyon ekiplerine çevrildi. <br>​<br>​ Kovid pandemisiyle mücadelede 11 Mart'tan bu yana İstanbul'un en büyük ilçelerinden, yaklaşık yarım milyon nüfuslu Kadıköy'de filyasyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyleyen Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, vaka sayılarındaki hızlı artışın yüzde yetmişinin aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguladı. Dr. Uyar, Mart 11'tan beri filyasyon çalışmalarını durmaksızın sürdürüyoruz. Kadıköy 482 bin nüfusla kalabalık ilçelerimizden biri. Bizler 30 ekiple 7 gün boyunca sabah 07:00 akşam 24:00'e kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Salgının ilk başladığı zamanla bugün arasında sahada nasıl bir fark var derseniz; artık hastalar daha bilinçli, o panik havası yok. Ama maalesef bir rahatlama var. Temaslı vaka tespitlerimizin yüzde 70'i aile içi bulaş. Çünkü kişi dışarıdaki mekanı tehlikeli buluyor ama kendi içinden olunca, annesinin evine gittiğinde ya da bir akrabasını ziyaret ettiğinde kendini güvende sanıyor dedi. Aşure dağıtan teyze 18 teyze kişiye sebep oldu <br>​<br>​ Aile içi görüşmelerde maske ve mesafe kurallarının tamamen ihlal edildiğini vurgulayan Dr. Uyar, şunları söyledi: <br>​<br>​Evde söz merasimine gidenler, bazı hanımlardan gün buluşmalarına yeniden başladıklarını bile duyuyoruz. Orada da yemek yiyorsunuz, mutlaka maske çıkıyor, salon ya da bir odada kapalı ortamdasınız. Bunlar hep bulaşı artırıyor. Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız bu. Mesela bizim temaslı filyasyonunda yaşadığınız ilginç bir olay var. Bir teyzemiz aşure yapmış, teyze pozitif vaka olarak sistemimize düştü. Öyküsünü sorguladık, teyzeciğim neler yaptın, son 7 gün kimlerle görüştün vs. 'Kızım aşure yaptım, apartmana dağıttım' dedi. Teyze dağıtırken masken var mıydı, mesafene dikkat ettin mi, kapıdan iki dakika verip mi ayrıldın diye sorduğumuzda ise 'Ya olur mu kızım, hepsine girip çay da içtim' diye yanıtladı. Tüm apartmanı taramak zorunda kaldık ve üç beş gün sonra semptom verenlerden de test yaptığımızda bir sürü pozitif vakamız oldu. Teyzemiz iyi niyetliydi ama yaklaşık 18 kişiyi izolasyona almak zorunda kaldık diye konuştu. Dışarısı, içerisi fark etmiyor, hepimiz birer sessiz taşıyıcı olabiliriz diye konuştu. Dr. Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: <br>​<br>​ Biz kişinin temaslılarına ulaştığımız gibi pandeminin başından beri ilaçlarını da evlerine kadar götürüyoruz. İlaçları da hastanın durumuna göre, altta yatan hastalığına göre hekimlerimiz tarafından belirlenip nasıl kullanacaklarına karar veriliyor. Bazen şu sorular geliyor, 'Bize farklı, ona farklı ilaç verildi. Bana bu niye bir tane diğerine iki tane verdiler?' Bu, tamamen kişinin altta yatan hastalığına, yaşına ve diğer özelliklerine göre hekimin karar verdiği bir şey. Temaslılar artık en ufak bir değişiklikte 112'yi de arayabilecek<br>​<br>​ Evde takip edilen temaslı vakaların durumunda değişiklik olduğu taktirde yaklaşık üç hafta önce uygulanmaya başlanan yeni bir entegre sistem sayesinde vakaların 112 aracılığı ile de kendilerine bildirildiğini anlatan Dr. Neslihan Uyar, bu yeniliği şu şekilde özetledi: <br>​<br>​ Bir diğer güzel hizmetimiz de yeni aktive. Herhangi bir semptomu olmadığı için evde takip edilen temaslılar, durumlarında değişiklik olduğunda sadece aile hekimleri üzerinden değil 724 arayabilecekleri 112 üzerinden de bize bildirilebiliyor. Vatandaşımız sıkıntısı olduğunda 112'yi arıyor, 112 kişinin semptom öyküsünü aldıktan sonra ambulans ya da hastane ihtiyacı yok ise, bu kaydı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin ekranına iletiyor. Bizim ekibimiz de bu kayıtlar üzerinden temaslıya tekrar ulaşıp gerekirse sürüntü alıyor ve ilaç başlıyor. Yani temaslıların semptomu ortaya çıktığında kendileri hastane ya da doktora gitmeye çalışmadan evlerine gidiliyor. Vatandaşların aklına takılan tüm sorular için de bizim 7 gün 24 saat hizmet veren ekiplerimiz var. Gelen soruları cevaplıyoruz. Size bir şey olmayabilir ama arkadaşınızı yoğun bakımlık yapabiliyorsunuz <br>​<br>​ Bu hastalıkta semptomun bazen testten bile önemli olduğunun altını çizen Dr. Uyar, PCR elbette kıymetli ama kişinin kliniği bizim için esas olan şey. Kişi en ufak bir rahatsızlığını bize bildirdiğinde biz derhal bunu Kovid şüphesi olarak ele alıp sürüntü alıyoruz. Bu konuda hiç kimseyi geri çevirmiyoruz dedi. <br>​<br>​ Pozitif vakaların ekrana yansıdığı an kişinin işyeri, okulu, adresi, aile bilgileri gibi tüm verilerini anında görebildiklerini de belirten Dr. Uyar, vatandaşların bu dönem temaslısını saklama eğiliminde de olduğunu vurgulayarak, Biz vakaya gittiğimizde kişinin karşısına birçok şeyi bilerek gidiyoruz. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Hastamız bazen temaslılarını söylemek istemiyor, insanlar 14 gün evde izolasyona girmek istemeyebiliyor. Ama zaten o kişiler de birkaç gün sonra belirti olduğunda 'Ben aslında söylememiştim ama' diyerek 112 aracılığıyla yine bize ulaşıyor. Oysa biz ne kadar hızlı hareket edebilirsek o kadar başarı sağlarız. Tabii mesele sadece semptom değil burada. Asemptomatik olup taşıyıcı olarak dolaşan kişiler var. Ekstra tehlikeli oluyor bu. Çünkü kendileri hiçbir şey hissetmiyor ama bir yaşlıyla ya da riski olan biriyle temas halinde olabiliyorlar. Bu da hasta sayılarımızı artırıyor. Kişinin kendisinde bir şey olmayabilir ama en yakın arkadaşını yoğun bakımlık yapabilir. Onun için lütfen ama lütfen, dürüst olalım ifadelerini kullandı. İzolasyon denetimi kaçakların önüne geçti <br>​<br>​ İçişleri Bakanlığı ve yerel idarelerin de sürece katılımıyla başlatılan yeni denetim uygulaması sayesinde izolasyondan kaçışların da önemli ölçüde azaldığını anlatan Dr. Uyar, şu bilgileri verdi. Kaymakamlık vasıtasıyla emniyet mensupları, muhtarlar, imamlar, öğretmenler ya da belediye çalışanları ile bizim arkamızdan vaka ya da temaslıyı her gün evde mi değil mi diye kontrole gidiyorlar. İzolasyonu ihlal edenlerse 112 aracı ile yurtlara yerleştiriliyor. İstanbul'da 2 adet yurdumuz var şu anda. Diyoruz ki demek ki sen yerinde duramıyorsun, o zaman yurdumuzda sizi misafir edelim. Bu hastalığı ben de geçirdim, maske takmayanlara iki kat sinirlendim <br>​<br>​ Kendi ekipleri de dahil sağlık çalışanlarından da pozitif olan arkadaşları olduğunu söyleyen Dr. Uyar, bunlardan birinin de kendisi olduğunu söyledi ve ekledi:<br>​<br>​ Bir hafta hastanede kaldım, sonrasındaki süreci de evimde geçirdim. Ama o 14 gün çocuklarınızla, eşinizle, kimseyle görüşemiyorsunuz ve o zaman sağlığın, önlem almanın kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. O dönem her camdan baktığında bunu ihlal edenleri gördüğümde iki katı daha kızıyordum. Hem kendinize hem çevrenize zarar veriyorsunuz. Bu arada okullar açıldı. Şimdilik ilçemizde güzel gidiyor. Ama lütfen orada da velileri, anne-babaları uyarayım; çocuk geldiğinde direkt el yüz yıkanıp üstünü de değiştirmeli. Çocuklar yaşlılarla çok bir araya getirilmemeli. Kendim bile yaşı büyük olan hiçbir tanıdığımla birebir ilişkiye girmiyorum aylardır. Evet zor biliyorum, sıkıldı herkes ama bir süre daha dişimizi sıkmalıyız. Ondan sona bu hastalığı defedebiliriz. İstanbul'da filyasyon ekipleri yapılan hataları tespit etti: Aile kahvaltıları, temaslısını saklayanlar Tatilden dönenlerin etkisi ve havaların da soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmek zorunda kalınması, İstanbul'u yeniden Türkiye'de salgının merkezi haline getirdi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 20 Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak, yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor. Başkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisi basın mensupları tarafından görüntüledi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti. Gecenin karanlığında sokak lambalarının aydınlattığı kaldırımda yürüyerek adrese ulaşan ekipler, kapıyı açan hastanın semptomlarını sorgulayıp, tedavi sürecini planlayarak, temaslılarının bilgilerini aldı. Ardından aynı adrese gelen uzman doktorlardan oluşan Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinin değerlendirmesiyle hastanın hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Filyasyon ekipleri ise gece boyunca hastanın temaslılarını bulmak için mesai harcadı. Filyasyon çalışmasıyla temaslıların izole edilmesi sağlandı. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi görevlisi Diş Hekimi Nur Tekiner, kendilerinin bu dönemde akşam ekibinde çalıştığını anlatarak Vakaların geliş saatleri pek belli olmuyor. Örneğin bu vakamız saat 21.00'den sonra bize geldi. Koordinasyon ekiplerimiz hastayı aradılar. Bize gerekli bilgileri verdiler. Kullandığımız uygulamamızdan hastamızın bilgilerini alarak, evine ulaştık. Hastamızın durumuna göre ya ilaçlarını veriyoruz ya da uzman doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Temaslıları varsa temaslıları ile de görüşeceğiz. Onlara ilaç vermemiz gerekiyorsa ya da PCR yapmamız gerekiyorsa bu gibi işlemleri uygulayacağız. Gerekli durumlarda da sevk işlemlerini yapıyoruz. Bunlar için danışma hatlarımız var. Onları arıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Onların bize verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz. Son vaka bitene kadar biz çalışmalarımıza devam ediyoruz diye konuştu. Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinde görevli Uzman Dr. Ebru Selin Selçuk da Hastanın hastaneye sevkiyle ilgili son kararı vermek için biz uzman doktorlar hastayı yerinde görüyoruz. Hastanın genel durumuna bakıyoruz, ateşini ölçüyoruz, kandaki oksijen seviyesini ölçüyoruz. Eşlik eden hastalıkları var mı bunu sorguluyoruz. Ve tüm bunların ardından sevk olup olmayacağına karar veriyoruz ifadelerini kullandı. Filyasyon ekibi ve uzman doktorların evinde sağlık kontrollerini yaparak hastaneye sevk edilmesine karar verilen koronavirüs hastası B.K. (41) filyasyon ekibinin geç saatlerde bile olsa kapıya gelmesinden memnun olduğunu anlatarak, Şu an halsizliğim ve öksürüğüm var. Filyasyon işlemleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben zaten kendim e-nabızdan görene kadar direkt bakanlığa bağlı Gölbaşı'ndaki ekip beni telefonla aradı. Onların sayesinde öğrendim. Saat gözetmeden gece gündüz çalışmaları, bize hizmet sağlamaları çok güzel diye konuştu. Ankara'daki filyasyon ekipleri gece gündüz kapı kapı dolaşıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de virüsle mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece saatlerinde de devam ediyor. Ankara'da filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar kapı kapı gezip, testi pozitif çıkan hastalarla onların temaslılarını bulup, izole edilmelerini sağlayarak salgının yayılmasının önüne geçiyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder