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Hayat

Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya

11 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgede yaptığı provokatif yayınlarla dikkat çeken Fox TV'nin muhabiri, Kahramanmaraş'ta beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Depremzedenin, "Yapmayın insanlar ölmüş yapmayın ya" sözleriyle şoke olan muhabir, başka bir vatandaşın 'Çek git' sözleriyle bölgeden uzaklaşıp, yayını kesmek zorunda kaldı.

13:16 . 21/02/2023 Salı
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Fox TV muhabiri deprem bölgesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Fox TV muhabiri deprem bölgesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından kenetlendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti. Binlerce insanın hayatını kaybettiği 11 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar devam ederken, muhalif yayın mecralarında ise yersiz eleştirilerle karalama kampanyası yapılıyor.

Fox TV şoka uğradı

Bu konuda en çok yayın yapan kanallardan biri olan Fox TV, Kahramanmaraş'ta yaptığı yayında büyük bir şoka uğradı.



Provokatif yayına vatandaş engel oldu

Yaptığı provokatif yayınlarla dikkat çeken Fox TV muhabiri kendisine mikrofon uzatılan depremzedenin, "Yapmayın insanlar ölmüş yapmayın ya." tepkisiyle karşılaştı.

"Çek git"

Daha sonra anonsuna devam eden muhabir başka bir vatandaş tarafından gelen "Çek git" sözleriyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Büyük bir tepkiyle karşılaşan ve bölgeden uzaklaşan muhabirin imdadına ise Selçuk Tepeli yetişti. Tepeli, "Sevgi tamam" diyerek yayına ara verdi.


Kentsel dönüşüm depremin ardından tartışılmaya başlandı: Rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi
Kentsel dönüşüm depremin ardından tartışılmaya başlandı: Rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem ile sarsıldı. Depremin ardından tartışılan kentsel dönüşüm rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi. Kentsel dönüşüm kararları olmasına rağmen yapılan eylemler sonucu yıkılamayan binalar deprem ile beraber birçok canın yitip gitmesine sebep oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgeye dair aldığı 'riskli alan' kararını yargı yoluyla iptal ettirenler ise bugün sessiz kaldı. Bugün ise ardı ardına işletilen mahkeme süreçleri ve yargı girişimleri, 250 binin üzerinde dönüşümü devam eden sürecin daha da büyümesini zorlaştırıyor. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

#FOX TV
#maraş
#hatay
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