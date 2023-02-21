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Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 42 bin 310'a yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 6 kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

17:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
7.7'lik deprem sonrası Hatay.

7.7'lik deprem sonrası Hatay.

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen vatandaşlar yaşamını yitirdi.

İşte felaketin 16'ncı gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
17.08
AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi. 16 günde 7 bin 184 artçı oldu, 448 bin 18 kişi farklı illere tahliye edildi.
16.00
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar "Hatay’daki iki büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntı yaşandı. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu" dedi.
10.20
Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.
09.25
AFAD:
Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır.
Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.
18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
00.35:
Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananlar da iki hastanenin tedbir amaçlı tahliyesi nedeniyle kente getiriliyor.
00.24:
Hatay'da depremin ardından bir iş yerinde çökme meydana geldi.
00.03:
Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi

#Hatay
#Kahramanmaraş
#Deprem
30 minutes ago
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Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
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