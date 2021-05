Fransız astronottan Ramazan Bayramı kutlaması: Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor

Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor." mesajını paylaştı.

Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.

Mecca! So bright at night that it ended up overexposed, as I wanted to see the city lights too. Happy end of Ramadan!



La Mecque ! Elle brillait si fort que la photo est un peu surexposée, mais je voulais absolument qu'on voit les lumières de la ville. Joyeuse fête ! #EidMubarak pic.twitter.com/q7hYk4efm1 REKLAM May 12, 2021

Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille de paylaşımı Pesquet'in görseliyle Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.

Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japon Akihiko Hoshide ile Fransız Thomas Pesquet olmak üzere 4 astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.