Hayat Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti
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​Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti! Charles Aznavour kimdir?

Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti. Fransa'nın 'Frank Sinatra'sı olarak görülen sanatçı, Japonya'daki turnesinden yeni dönmüştü.

Haber Merkezi AFP
Charles Aznavour
Charles Aznavour

Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un sözcüsü, 'Fransa'nın Frank Sinatra'sı' olarak görülen şarkıcının öldüğünü duyurdu. Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen 94 yaşındaki Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Charles Aznavour kimdir?

Charles Aznavour, 22 Mayıs 1924 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Fransa’ya Gürcistan’dan göç eden babası Michael Aznavourian şarkıcı, İzmir'den göç eden annesi Knar Baghdasarian ise oyuncuydu. Sanatçı bir aileden geldiğinden küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı.

Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'la tanışması oldu. Piaf’la birlikte Amerika’ya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.

Altı dilde (Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça) dilde şarkı söyleyebilen çok yönlü bir sanatçı olan Aznavour’un dünyanın dört bir yanında pek çok hayranı var. Bugüne dek, altmışa yakın filmde rol alan Aznavour yüzlerce beste yapmış ve şarkı sözleri yazmıştır. 1970'lerde "Dance in the Old Fashioned Way" ve "She" parçalarıyla İngiltere'de büyük başarı elde etti.

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