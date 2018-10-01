Vatandaş ​Sümela Manastırı'nda define söylentisine inandı

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, ortaya atılan define söylentisi kulakta kulağa yayılıyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda define bulunduğu öne sürüldü.Kentte yayılan söylenti, 2011'de vizyona giren, Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı 'Sümela'nın Şifresi-Temel' filmini anımsattı. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin senaryosu, manastırda define olduğu üzerine kurulmuştu.

Vatandaş dedikodulara inanıyor

Kentte yayılan 'manastırda define bulundu' söylentilerini mantıklı bulduğunu belirten Ali Dursun Nezir, "Kaç yıldır 'Manastır bugün-yarın açılacak' deniyor ama hala açılmadı. 'Manastır içerisinde altın bulundu, o yüzden insanları oyalıyorlar' diye herkesten duyuyoruz. Açılmamasına ben de hayret ediyorum. Hazine dedikoduları bana da mantıklı geliyor. Manastırın içerisinde hazine olabilir" dedi.

Sümela Manastırı'nda define olduğu iddialarının filmlerle de gündeme geldiğini hatırlatan Ali Sümer de, "Hazine olduğu dedikoduları kahvehane önlerinde yayılıyor. Ne derece doğrudur, bilemiyoruz. Define dediğinin en fazla bir saatlik işi olabilir. Yıllardır orada restorasyon adı altında neler yapılıyor anlamış değiliz. Sonuçta tarihi bir yer. Yüzyıllar önce orada yaşamış insanlar var. Muhtemelen hazine olabilir ama bu zamana kalır kalmaz, bilemeyiz. Filmlere konu oldu, manastırda hazine var, diye. Demek ki orada bir şeyler var" diye konuştu.

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İlçe sakinlerinden Adem Şen de restorasyon çalışmalarının uzun sürmesinden yakındı.

Hazine işi kesin midir bilinmez ama kulaktan kulağa yayılıyor. 3 yıldır restorasyon yapılıyor. 3 yılda Sümela gibi 3 manastır daha yapılırdı.

Belediye Başkanı Koçhan: Şehir efsanesi

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Başkan Koçhan, şunları kaydetti:

"Bu tür söylentiler bizim kulağımıza da geliyor. Bu söylentiler tamamıyla şehir efsanesidir. Emin olun, ilk bu dedikoduyu çıkaranın kendisi de inanmıştır. Biz sadece gülüyoruz. Sümela Manastırı'nda define olduğu, 3 yıldır orada define arandığı gibi söylemler tamamıyla gerçek dışıdır. Sümela Manastırı'nda bir taş düşme çalışması var. Eğer biz 3 yıl önce Sümela Manastırı'nı apar topar kapatıp da taş temizliğine başlamasaydık şu anda orada bir manastır olmazdı ve bu taş düşmeleri yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilirdi. Taş temizleme çalışmalarında ilk iki etap bitti. Şu anda giriş kısmının üst kısmında bir kayada taş düşme tehlikesi var. Bu kaya da bertaraf edilerek inşallah manastırı 2019 yılının başında ziyarete açacağız."

DHA

'Efsaneden öteye geçmez'

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da söylentilerin tamamen uydurma olduğunu belirtti. Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır. Bu dedikodular asılsızdır. Yapmış olduğumuz tadilat boyunca böyle bir şeye kesinlikle rastlanmamıştır. Hazine konusu her zaman efsane olarak ortaya konulmuştur fakat efsaneden öteye geçmemiştir. Sümela bir cazibe merkezidir. Vatandaşlar da Sümela'nın bu gizemli halinden belli başlı çıkarımlar elde ederek birtakım efsaneler uyduruyor. Tadilat çalışmalarında sona gelindi, bu tür söylemlere kulak asılmamalıdır. Yakında manastırın belli bir yeri turizme açılacak. Herkes, söylemlerin asılsız olduğunu görecek."

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