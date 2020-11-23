'Bu işi bırak' demelerine aldırmadı: Pazar tezgahında satış yapıyordu şimdi iş yeri var

Gaziantep’te çevresinin “Bu işi bırak” demesine rağmen sosyal medya üzerinden başladığı mumbar satışını başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Doğal Yaşam Pazarı’nda kurduğu tezgaha taşıyan 2 çocuk annesi Selda Kökten, bir buçuk yıl sonra da pazar tezgahında yaptığı işi kendi işyerine taşıdı. Bu işe başlarken hayalini kurduğu işyerine 4 yılın sonunda iş yerine kavuşan Selda Kökten’in girişimcilik hikayesi tüm kadınlara örnek olacak türden. Hayalinin ilk aşamasını gerçekleştirdiğini belirten Kökten’in şimdiki hayali ise kendi adına açtığı lokantanın bayiliklerinin tüm ülke geneline yayılması. “İnsanın kendisini ispatlaması çok güzel bir şey” diyen Kökten, kadınlara girişimci olmalarını tavsiye etti.



İHA Hikayesinin 4 yıl önce bir arkadaşıyla mumbar yapıp yemeleriyle başladığını aktaran Kökten, daha sonra arkadaşıyla mumbarın neden satışını pazarlamasını yapmıyoruz diye düşündüklerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabı, pazar tezgahı, ardından kendi iş yeri

Hikayesinin 4 yıl önce bir arkadaşıyla mumbar yapıp yemeleriyle başladığını aktaran Kökten, daha sonra arkadaşıyla mumbarın neden satışını pazarlamasını yapmıyoruz diye düşündüklerini dile getirdi. Eşinin halasından mumbar yapmayı öğrendiğini paylaşan Kökten, “Bir sosyal medya hesabı açıp mumbar, içli köfte, yuvalama gibi yöresel lezzetleri satmaya başladım. Ama baktım ki mumbar daha çok ses getirmeye başladı. Bu sefer sipariş üzerine mumbar yapmaya başladı. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Doğal Yaşam Pazarı’nda girişimci kadınlara bir fırsat verildiğini duydum. Başvurum olumlu sonuçlanınca pazarda çalışmaya başladım. 18 ay boyunca pazarda stant açtım. Gastronomi Festivali’ne katıldım. Festivalde yoğun ilgi gördüm. Ardından kendi markamı tescilletip patentimi aldım. Patenti de alınca kendi iş yerimi açmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi, babası Doğan Çelebi'nin Erzurum'dan satın aldığı 1955 model otobüse gözü gibi bakıyor. Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor. 'OTOBÜSÜ KORUYOR, KOLLUYORUZ'<br>​<br>​ İş insanı Çelebi, otobüsün 1955 model olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 1977 yılında babam Doğan Çelebi, Erzurum Köy Hizmetleri'nde hurdaya çıkarılan bu aracı satın aldı. Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık. Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. 2 sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı. Otobüsü şantiyelerde kullandık. Ticari olduğu için hususi araç olması amacıyla Ankara'dan müfettişler geldi ve inceleme yaptı. Şu an bizde hususi kayıtlıdır. Yıllardır babamın emaneti olan otobüsü koruyor, kolluyoruz. 'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'<br>​<br>​ Otobüsün bakımlarını genellikle kendisinin yapmaya çalıştığını söyleyen Çelebi, Bakımları da biraz masraflıdır. Her şeye rağmen gözümüz gibi bakıyoruz. En son rahmetli babam, amcam ve arkadaşları 2 defa bu otobüsle hacca gittiler. Türkiye'de 3 tane olan bu araç babamdan bize emanet kaldığı için çok kıymetlidir. Hiçbir şekilde satmayı düşünmüyorum. Otobüsümü çocuklarıma emanet edeceğim diye konuştu. Türkiye'de 3 tane var: Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“Bu işi bırak” dediler ama o bırakmadı

Her zaman büyük hayallerim ve hedefleri olduğunu söyleyen Kökten, hiçbir zaman yılmadığını vurguladı. Çevresinin başta kendisine engel olduğunu aktaran Kökten, “Bana ‘Mumbar yapamazsın, Senden mumbarcı olmaz. Bu işi bırak’ dediler. Ben de onlara ‘Ben azmedeceğim. İleride benim bir işyerim olacak. Ben bayilik verecek duruma geleceğim. Türkiye’de Mumbarcı Selda’nın şubeleri olacak’ dedim. Bazı yerlerden şuan da bayilik için taleplerde geliyor. Benim önceden de bir çalışma hayatım vardı. Yıllarca bir medikal firmasında satış müdürlüğü yapmıştım. O işten ayrıldıktan sonra eşime ‘Evde boş oturmak istemiyorum’ demiştim. Kendimi o kadar boşlukta hissettim ki. Bir şeyler yapıp üretmem gerekiyordu. Denemeyle başladığımız yolda mumbarımın lezzeti baya bir ses getirdi. Eşim her hafta pazar günü benimle gelerek pazarda tezgahta çalışmama yardımcı oldu. Kızım da aynı şekilde hep destek verdi. Sürekli yanımda oldular” dedi.

Kadınlara örnek olmak istiyor

REKLAM

Kadınların mutlaka kendilerine bir yol seçmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Kökten, “İnsanın kendisini ispatlaması çok güzel bir şey. Ben bunu başardım. Diğer kadınlara da tavsiye ediyorum. Korkmasınlar. Mutlaka önlerine setler çıkacaktır. Mutlaka zorluklar çıkacaktır. Ancak onlar bir şekilde aşılıyor. Sabretsinler” diye konuştu.

GÜNDEM İstanbul Avcılar’daki yer kayması böyle engellenecek: 30'ar metre boyunda 736 beton kazıklı önlem



“Mumbar her derde devadır”

Mumbarın yapımında en önemli aşamanın temizlik olduğunu kaydeden Kökten, “Mumbar çok temiz olmalı. Biz 4-5 saat mumbarın temizliğiyle uğraşıyoruz. Daha sonra da doldurma işlemine geçiyoruz. Doldurma işlemi de bir o kadar sürüyor. Mumbar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hamile kadınlar B12 vitamini kazanmak için yiyorlar. Çok fazla hamile müşterim var. Sağlık açısından çok faydalı bir yiyecektir. Mumbar iyi temizlenirse ve lezzetli olursa her derde devadır” diye konuştu.