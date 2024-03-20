Gazze'ye yardımlar kesilmesin

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İsrail katliamına maruz kalan Filistinlilere yardım etmek için her yolu deniyor. Sınırlı da olsa yardım malzemelerinin girişi Gazze'ye sağlanıyor. Ancak birçok STK, yardımların girmediğini yönündeki algı sebebiyle bağışçılardan gelen yardımların azaldığını ifade ederek uyarıyor. Dünyada daha önce hiç görülmemiş katliamların yaşandığı Filistinde halk, yine bugüne kadar görülmemiş açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. STK'lar 7 Ekim'den bu yana bölgeye yardımlarını sürdürürken kısıtlamalar nedeniyle yardımların halka ulaşmadığı algısından dertli.

TIRLARIN SAYISI ARTTI

Gazze’ye yardım girişlerinin günden güne değişiklik gösterdiğini ifade eden İHH Dış İlişkiler Departmanı Sorumlusu Başkan Yardımcısı Emre Kaya, “Şu an tırlar, ticari olarak kullanılan kapılardaki belirli kontrollerden sonra Refah Sınır Kapısı'ndan geçebiliyor. Bu noktada kontroller yardımların girişini yavaşlatıyor. Refah Sınır Kapısı da vatandaşların giriş çıkışı için kullanıldığından yardımların girişi sınırlı, dar bir alan. Filistin Kızılayı içeri giren tırların ortalama sayısını yayınlıyor. Günlük bin tırın ticari amaçlı girdiği yere, şimdi 100 tır giriyor. Son günlerde içeri giren yardım tırları sayısı arttı. Günlük 60 iken şu an 100 oldu.” dedi. Gazze'deki savaşın zaman zaman gündemden düştüğünü ancak olası ateşkesten sonra da bölgeye ciddi yardımların gerekeceğinin altını çizen Kaya, “Sağlık, eğitim, barınma, gıda gibi bir çok alanda ihtiyaç ateşkesten sonra ortaya çıkacak.” diye konuştu.

GAZZE’NİN EN BÜYÜK UMUDU TÜRKİYE

Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz de insani yardım noktasında var güçleriyle Gazze’ye yardım sokmaya çalıştıklarını ifade etti. İmkanlar kısıt olsa da yardım faaliyetlerini artırmayı amaçladıklarını anlatan Cengiz, şunları söyledi: “AFAD’ın koordinesinde arkadaşlarımızı gönderip birkaç partner kuruluşla orada satın almaları yapıyoruz. İnsani yardım malzemelerini tırlarla kapıya taşıyıp birkaç prosedürden sonra içeri sokuyoruz. Ramazan için partner kuruluşlarımızla tüccarlar üzerinden malzemeleri içeri sokarak, sıcak yemek dağıtımına başladık. Şu an 4 bin kişiye dağıtıyoruz 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz.” Cengiz, “Özellikle sosyal medya üzerinden yardımların ulaşmadığı noktasında haberler yapılıyor. Bu nedenle insanların yardım etme duyguları zayıflıyor, zaten gitmiyor diye kendisini sorgulamaya başlıyor. Filistinlilerin en büyük umudu Türkiye. Biz her türlü kanalı zorlayarak kısıtlı da olsa yardımları içeri sokuyoruz” şeklinde konuştu.

TİCARİ YOLLAR ÜZERİNDEN İHTİYAÇLARI TEMİN EDİYORUZ

14 yıldır Gazze’de insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sadakataşı Derdeği Başkanı Kemal Özdal ise “Bölgede yıllardan beri bulunduğumuz için ilk birkaç ay mevcut depolarımızdaki stoklar üzerinden yardım faaliyetlerimizi sürdürdük. İlerleyen süreçlerde stoklarımız azaldı, sıkıntı yaşamaya başladık. Bu sefer tüccarların deposunda bulunan mısır ve buğdaylar un olarak öğütülüp dağıtılmaya başlandı. Şu an ki mevcut duruma bakacak olursak Mısır'dan alınan malzemeler Gazze’ye ulaştırılıyor. Uluslararası kamuoyunun baskısı ve Mısırlı tüccarların kazanç sağlayamaması nedeniyle ticari yollar üzerinden satın alınan malzemeler Gazze’ye ulaştırılıyor. Bunlar istediğimiz zaman istediğimiz kadar istediğimiz hızda olmuyor ama kısıtlı imkanlarla da olsa yardımlar giriyor” ifadelerini kullandı.







