Hayat Geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi
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Geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi

Geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Geçen yıl doğan erkek bebeklere en fazla "Yusuf", "Eymen" ve "Miraç", kız bebeklere ise "Zeynep", "Elif" ve "Defne" ismi verildi. Türkiye genelinde erkeklerde "Mehmet", "Mustafa" ve "Ahmet", kadınlarda ise "Fatma", "Ayşe" ve "Emine" en fazla görülen isimler arasında ilk üç sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu.
Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu.

1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına "Yusuf", 7 bin 713'üne "Eymen", 6 bin 857'sine "Miraç", kız bebeklerden de 13 bin 420'sine "Zeynep", 8 bin 586'sına "Elif", 6 bin 886'sına "Defne" ismi verildi.

Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Kız çocuklarına Zeynep, Elif, Defne dışında en çok Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ismi verildi.

Dişli bebekleri gören gerçeği sonradan anlıyor
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Dişli bebekleri gören gerçeği sonradan anlıyor
Amerikalı fotoğrafçı Amy Haehl, son dönemin popüler uygulaması FaceApp'ı bebekler üzerinde kullandı ve komik olmaktan öte ilginç görüntüler elde etti. İşte Amy Haehl'in ilginç çalışması...


Erkeklerde "Mehmet" kadınlarda "Fatma" ilk sırada

Türkiye genelinde erkekler arasında 2 milyon 737 bin 31 rakamı ile "Mehmet" ilk sırada yer alırken, 2 milyon 68 bin 92 rakamı ile "Mustafa" ikinci, 1 milyon 724 bin 223 rakamı ile "Ahmet" üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 rakamı ile "Fatma" birinci sırada bulunuyor. Bunları 2 milyon 33 bin 814 rakamı ile "Ayşe" ve 1 milyon 594 bin 873 rakamı ile "Emine" isimleri takip etti.

Erkeklerde Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan yine en fazla görülen isimler arasında bulunuyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma", en çok tercih edilen isimler arasında ilk sırada yer aldı.

Görenler oyuncak bebek sanıyor
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Doğduğu andan itibaren gür saçları ile dikkat çeken Chanco görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor.
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Instagram'a ailesi tarafından henüz birkaç ay önce hesap açılmasına rağmen kısa sürede sosyal medyada fenomen oldu.
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Annesi tarafından yönetilen hesabın paylaşımlarını görenler sevimli bebeğe hayran oldu.
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@babychanco isimli Instagram hesabından 40 binden fazla takipçisi ile paylaştığı kareler...
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Görenler oyuncak bebek sanıyor
Japonya'da 6 aylık olan bebek saçlarıyla görenleri şaşırtıyor. Gür saçlarına bakan bir daha bakıyor. Chanco isimli küçük kızın kabarık ve uzun saçları aslan yelesine benzetiliyor.


Üç metropol şehirde tercih "Mehmet"

Başkentte ve İzmir'de erkeklere Mehmet, Mustafa ve Ali, İstanbul'da ise Mehmet, Mustafa ile Ahmet, kadınlarda Ankara'da Fatma, Ayşe ve Emine, İstanbul'da Zeynep, Fatma ile Ayşe, İzmir'de ise Fatma, Ayşe ve Hatice isimleri ilk sırada görülüyor.

Bu isimler sadece bir kişide var

Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor.

Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan da sadece bir kişide bulunan çift isimler listesinde yer aldı.

Saçlarıyla fenomen olan bebekler
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Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 6 aylık bebek Alexis Bartlett, dünyaya uzun saçları ile geldi. Yaşıtlarına göre uzun ve gür saçları ile çekiyor.
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Ailesi ultrasonda saçlarının görünmesini onları endişelendiğini söyledi.
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Yine kimse 6 aylıkken ensesini geçecek kadar uzun saçlara sahip olacağını tahmin etmedi.
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Alexis dışarı çıktığında uzun ve parlak saçları ile görenlerin ilgi odağı oluyor.
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Bebeklerin saçlı görülmesi ender görülen bir olay olmasa da gürleşmesi ve şekillenmesi yıllar sürebiliyor. Alexis'in doğduğundan beri sahip olduğu saçlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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Yeğeninin fotoğrafını Kuzenimin saçları tıpkı bir haber sunucusu gibi yazarak paylaşınca bebek sosyal medyada yoğun ilginin odağı oldu.
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Saçlarıyla fenomen olan bebekler
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Saçlarıyla fenomen olan bebekler
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Saçlarıyla fenomen olan bebekler
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Saçlarıyla fenomen olan bebekler
Saçlarıyla fenomen olan bebekler
Dünyaya uzun ve gür saçlarıyla gelen bu bebekler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Ultrason görüntüsünden saçlı doğacağı anlaşılan bebek görenleri şaşırttı.


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