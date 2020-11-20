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Hayat Geleceğin İletişimcileri bu akşam ödüllerine kavuşuyor
TELEVİZYON

Geleceğin İletişimcileri bu akşam ödüllerine kavuşuyor

Geleceğin İletişimcileri bu akşam ödüllerine kavuşuyor

TRT’nin, üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak ve onları teşvik etmek amacıyla bu yıl 6’ncısını düzenlediği “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın 5 ana kategori ve 11 alt kategorideki ödülleri bu akşam TRT 2’de canlı yayınla sahiplerini buluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yıl ödüller; her alt kategorinin birincisine 6 bin TL, ikincisine 5 bin TL ve üçüncüsüne 4 bin TL olarak belirlendi.
Bu yıl ödüller; her alt kategorinin birincisine 6 bin TL, ikincisine 5 bin TL ve üçüncüsüne 4 bin TL olarak belirlendi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası, bu akşam saat 20.00’de TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanacak ödül töreniyle final yapıyor. 16-19 Kasım tarihlerinde sektörün önde gelen isimleri tarafından iletişimin geleceğinin konuşulduğu ve kategorilerde finale kalan eserler açıklanacak.

TRT 'Geleceğin İletişimcilerini' ödüllendirdi
HAYAT
TRT 'Geleceğin İletişimcilerini' ödüllendirdi

Finale kalan eserler; Televizyon Yayıncılığı kategorisi için 16 Kasım Pazartesi, Haber Yayıncılığı kategorisi için 17 Kasım Salı, Radyo Yayıncılığı için 18 Kasım Çarşamba, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorileri için 19 Kasım Perşembe günü, iletişim sektöründen uzman isimlerle yapılan ve TRT 2’de yayımlanan söyleşi programlarında açıklandı. Bu akşam TRT 2 stüdyolarından canlı yayımlanacak ödül töreninde ise birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ilan edilecek.

TRT genç iletişimcileri ödüllendirecek
HAYAT
TRT genç iletişimcileri ödüllendirecek

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması final programında dereceye giren öğrencilere ödül verecek isimler arasında; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Durdu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, gazeteci Hakan Çelik, TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, gazeteci Özay Şendir, oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sanatçı Günseli Kato yer alacak.

Bu yıl ödüller; her alt kategorinin birincisine 6 bin TL, ikincisine 5 bin TL ve üçüncüsüne 4 bin TL olarak belirlendi.

Ayasofya’nın 800 yıllık şifresi çözüldü
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Uzun yıllar müze olarak kalan ve 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile ilgili sırlar birer birer açığa çıkmaya başladı.
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Ayasofya’nın en merak edilenlerinden birisi de 1204 yılında 4. Haçlı Seferi’ne komutanlık yapmış, Haçlıları kandırıp Müslümanlar yerine Bizans’ın üzerine akınlar düzenleyerek İstanbul’u işgal eden ve yağmalayan Venedikli Dük Enrico Dandolo’nun mezarıydı.
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Bizans kaynaklarında, haçlı istilasından sonra şehir geri alındığında intikam için Dandolo’nun cesedinin denize atıldığı geçiyor.
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Bir başka rivayete göre, cesedin Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle yeniçerilerce çıkarıldığı ve tacının alındığı bilinmekteydi. Gerçek ise TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Gizemli Tarih” isimli belgesel serisinin çekimlerinde ortaya çıktı.
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Belgeselin yeni bölüm çekimleri için Ayasofya’da bulunan TRT Belgesel ekibi bir ilki gerçekleştirerek Dandolo’nun mezarında jeoradar taraması yaptı.
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Jeoradar sistemi Dandolo’nun Ayasofya’nın duvarı içerisine yüzü Kudüs’e doğru gömülü cesedini görüntülemeyi başardı.
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Manyetik rezonans sistemiyle mezarın içinin 3 boyutlu haritasını oluşturan ekip, modern bilimin yardımıyla tartışmalara son noktayı koydu. Jeoradar görüntüleri cesedin çıkarıldığı iddialarını çürütmüş oldu.
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“Gizemli Tarih”in sunucusu Prof. Dr. Hikmet Kırık, Enrico Dandolo’nun batılı tarihçiler için önemli bir araştırma konusu olduğuna vurgu yaptı. Dandolo’nun mezarının Dan Brown’un Inferno kitabında da söz edildiğini hatırlatan Kırık şunları söyledi:
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“Ülkemizde adı pek bilinen bir tarihi figür olmasa da Dan Brown’un Inferno kitabıyla popülerleşen Dandolo’nun mezarı yıllardır birçok spekülasyonun merkezinde yer alıyor. Kemikleri hala orada mı değil mi? Tarihe ‘ölümsüz dük’ olarak geçen bu hırslı Venedik Dükü’nün mezarının akıbeti gerçek bir tarih bilmecesi. Yaptığımız çalışma bu yönüyle oldukça kıymetli ve aslında bir efsanenin sonu. Bu sadece belgeselcilik açısından değil akademik açıdan da yol açıcı bir çalışma oldu. Çıkan sonuçların sonraki bilimsel araştırmalar için bir temel teşkil edeceğini düşünüyorum.”
Ayasofya’nın 800 yıllık şifresi çözüldü
Kötü şöhreti ve açgözlülüğü ile tüm dünya tarihçilerince bilinen 4. Haçlı Seferi'nin komutanı Venedik Dükü Enrico Dandolu'nun Ayasofya'daki 800 yıllık mezarı hakkındaki sır perdesi TRT Belgesel'in “Gizemli Tarih” yapımı ile aralandı. Belgeselin Ayasofya bölümü, ibadete açılan kadim mabedin tarihte saklı çok sayıda sırrını ilk kez izleyici ile buluşturacak.


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