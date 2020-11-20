Geleceğin İletişimcileri bu akşam ödüllerine kavuşuyor

Bu yıl ödüller; her alt kategorinin birincisine 6 bin TL, ikincisine 5 bin TL ve üçüncüsüne 4 bin TL olarak belirlendi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası, bu akşam saat 20.00’de TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanacak ödül töreniyle final yapıyor. 16-19 Kasım tarihlerinde sektörün önde gelen isimleri tarafından iletişimin geleceğinin konuşulduğu ve kategorilerde finale kalan eserler açıklanacak.

HAYAT TRT 'Geleceğin İletişimcilerini' ödüllendirdi

Finale kalan eserler; Televizyon Yayıncılığı kategorisi için 16 Kasım Pazartesi, Haber Yayıncılığı kategorisi için 17 Kasım Salı, Radyo Yayıncılığı için 18 Kasım Çarşamba, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorileri için 19 Kasım Perşembe günü, iletişim sektöründen uzman isimlerle yapılan ve TRT 2’de yayımlanan söyleşi programlarında açıklandı. Bu akşam TRT 2 stüdyolarından canlı yayımlanacak ödül töreninde ise birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ilan edilecek.

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HAYAT TRT genç iletişimcileri ödüllendirecek

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması final programında dereceye giren öğrencilere ödül verecek isimler arasında; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Durdu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, gazeteci Hakan Çelik, TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, gazeteci Özay Şendir, oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sanatçı Günseli Kato yer alacak.

Bu yıl ödüller; her alt kategorinin birincisine 6 bin TL, ikincisine 5 bin TL ve üçüncüsüne 4 bin TL olarak belirlendi.

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