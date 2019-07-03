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TRT 'Geleceğin İletişimcilerini' ödüllendirdi

TRT 5. Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödülleri ,TRT'nin Tepebaşı Stüdyosu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, törende yaptığı konuşmada "Teknolojinin yanında hayatı, insanları anlamaya ve okumaya çalışmalıyız. Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, öğrencilere ödüllerini takdim etti.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, öğrencilere ödüllerini takdim etti.

"TRT 5. Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın 4 ana dal ve 12 alt kategorideki ödülleri, TRT'nin Tepebaşı Stüdyosu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Ödül törenine TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Alcan ve Erkan Durdu ile akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Eren, dünyanın her konuda kritik bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu, bu değişim ve dönüşüm süreçlerinin krizler kadar büyük fırsatlara da yol açtığını söyledi.

TRT olarak yayıncılıkta dünyanın en önemli markalarından biri olmayı hedeflediklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda biz de TRT olarak değişiyoruz, yenileniyoruz, standartlarımızı sürekli güncelleyip yükseltiyoruz. Tabii bütün bunları yaparken şunu hiç unutmuyoruz, değişimde kök daima korunur. Bu kök hem TRT'nin sahip olduğu 1927'de radyo yayıncılığıyla başlayan köktür hem de Türk milletinin Anadolu'nun sahibi olduğu milli ve manevi değerlerin bütünüdür."

"Hikayeler anlatılmaya devam edecek"

İletişimcilerin toplumu yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Eren, "Teknolojinin yanında hayatı, insanları anlamaya ve okumaya çalışmalıyız. Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır. Çünkü bilgiye her yerden ve her platformdan erişme imkanımız var. Sonuç olarak yenilikçi ve ilham verici fikirlere dürüst içeriklere bugünkünden daha fazla ihtiyacımız olacağı gerçeği apaçık karşımızda duruyor." şeklinde konuştu.

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Eren, yarışmaya bu sene rekor bir katılımla 52 üniversiteden binden fazla gencin katıldığını anımsatarak, "Biz de TRT olarak tüm bunların bilinciyle gençlere yatırım yapıyor ve onları destekliyoruz. Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' gençleri yüreklendirmek, üretmeye teşvik etmek, yeni teknolojilere adapte etmek ve hikaye anlatım dilinizi geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinliktir." ifadesini kullandı.

Hikaye anlatımının her zaman devam ettiğini ve teknolojinin gelişmesiyle her bireyin kendini ifade edecek bir platform bulduğunu belirten Eren, gençlere şöyle seslendi:

  • "İyi yetişmiş, teknolojiye hakim, milli ve manevi değerleri güçlü, vatanını seven ve ülkesinin gelişmesi için girişimcilik ruhunu içinde taşıyan siz gençleri ülkemizin en büyük zenginliği olarak görüyorum. Sürekli kendinize yatırım yapmanız ve bundan hiç vazgeçmemeniz benim ve TRT'nin en büyük arzusudur."

"Genç iletişimcilere güzel bir meslek hayatı diliyorum"

Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışma, "Radyo Yayıncılığı" , "Televizyon Yayıncılığı", "Haber Yayıncılığı" ve "İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana dal ve 12 alt kategoriden oluştu.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu "Haber Yayıncılığı" ana dalı altında yer alan "Televizyon Haber Programı" kategorisindeki ödülleri takdim etti.

Mutanoğlu, yarışmaya katılan gençleri tebrik ederek, "Tüm eserleri izledim, internet haberlerinin tamamını okudum, radyo yayıncılığının tamamını dinledim. Bütün arkadaşlarımızı gerçekten kutluyorum. Yeni iletişimciler, genç iletişimciler olarak kendilerine güzel bir meslek hayatı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ve KKTC'de iletişim eğitimi alan öğrencilerin de katıldığı yarışmada, "Çağın Yeni Hastalığı Nomofobi", "Yaşama Yol Ver", "Çamlıdere'nin Gururu Amigo Serdar", "Radyo İletişim Ana Haber Bülteni", "Böyle bir Tık Haberi Okumadınız!", "Bu Topraklardan", "Videolugat", "Tarihten Sesler", "Devr-i Dünya", "Artı Bir", "Yine Yol Göründü" ve "Atayurt" adlı çalışmalar ödüle layık görüldü.

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TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun başkanlık ettiği yarışma jürisinde Cemil Yavuz, Hilal Çelenk, İpek Tuzcuoğlu, Mecit Beştepe, Nazif Tunç, Zeynep Keçeciler, Ercan Gürses, İhsan Yılmaz, Mete Çubukçu, Metin Mutanoğlu, Özgür Buzbaş, Yahya Bostan, Acar Acartürk, Ahmet Portakal, Can Doğan, Cem Arslan, Eftelya Nur Öktem, Lütfü Kılınç, Ali Sağlam, Gökhan Yücel, Hakkı Alkan, İsmail Hakkı Polat, Tuğba Çınarlı ve Yusuf Özhan yer aldı.

Program, törene katılan yarışmacı, akademisyen, jüri üyesi ve yarışmacıların sahneye gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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