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Hayat Gelin kaynana bir olup 68 köpeğin ses tellerini kesti
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Gelin kaynana bir olup 68 köpeğin ses tellerini kesti

Gelin kaynana bir olup 68 köpeğin ses tellerini kesti

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 68 köpeği uygun olmayan şartlarla bulunduran kadına ve kayınvalidesinin aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz şartlarda bulundurmasından dolayı iki kadına toplamda 42 bin 891 TL ceza verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Cins köpekler, kafesler içine hapsedilmiş halde bulundu.
Cins köpekler, kafesler içine hapsedilmiş halde bulundu.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, C.Ç’nin köpekleri bulundurduğu ortamın havasız, kötü kokulu olduğu, hayvan bakım ve refahına uygun olmadığı, hijyen ve temizliğin bulunmadığı, hayvanların küçük kafesler içerisinde bulunduğu, uygun olmayan koşullarda istiflendiği, önlerinde su ve mama bulunmadığı, 1 yavru köpeğin masa üzerinde ölü olduğu, hayvanların havlayamadığı, seslerinin çıkmadığı, hiçbirinin karne, kayıt, üretim vb. belgelerinin bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Her bir köpek için 181 lira ceza kesildi

Tespitler üzerine 68 köpeğin her biri için 181 TL ceza ve onaysız üretim faaliyetinde bulunmaktan 12 bin 308 TL ceza verildi. C.Ç’nin kayınvalidesi F.Ç’nin ise aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz bulundurması üzerine her bir köpek için 181, onaysız üretim faaliyetinde bulunmaktan dolayı da 13 bin 394 TL idari para cezası verildiği ifade edildi.

El konulan köpekler Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimlerine teslim edildi. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesiyle alakalı muayene ve tedavi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Tunceli'de besiciler kış mesaisine başladı: Karla kaplı yaylalardan dönüyorlar
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Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Ovacık’ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde is besiciler kış mesaisine başladı.
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Yaylalardan köylerine dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını zor şartlarda besliyor.
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Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları sırtlarında taşıyarak günde 2 defa dışarı çıkardıkları hayvanlarına veriyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesai akşam saatlerine kadar sürüyor.
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Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu belirten Kazım Sedef (67), İlkbaharda kendi köyümüzün yaylalarına gidiyoruz. Oralarda çok güzel çayırlar var. Çemişgezek ilçelerindeki sürü sahipleri de o yaylalara geliyor. Kar yağana kadar oralardayız. Şartlar ve ulaşım orada zor olduğu için hayvanları buraya getiriyoruz. Ovacık'ın kışı ve soğuğu çok fazla. Onun için hayvancılık burada çok zor. 2-3 metre kar yağar buralara ve yaklaşık 5 ay yerde kalır. Zor olsa da mecburuz bu işi yapmaya. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz, hayvanların yemini veriyoruz. Sonra suya götürerek suyunu veriyoruz. Öğleden sonra tekrar geliyoruz. Tekrar aynı işleri yapıyoruz. Akşama doğruda ahırda hayvanların altını temizliyoruz dedi.
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Büyük şehirlerde koronavirüs vaka sayılarında artışlar olduğunu, bu durumdan dolayı köylerin rahat olduğunu belirten Kazım Sedef, Virüs buralarda yok. Onun için kış şartları zor olsa da bu virüs konusunda keyfimiz yerinde. Ulaşım çok kötü. Yazın ot biçen tırpancılar çok para istiyor. Onlara günlük 300 TL para ödüyoruz diye konuştu.
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Hem hayvanları beslerken dedesine yardım eden hem de EBA üzerinden derslerine devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Eren de (11) şunları söyledi:
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Uzaktan eğitime katılıyorum. Bittikten sonra dayım ve dedemin yanına geliyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Hayvanları suya götürüyorum, yem veriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedeme yardım ederken derslerimi de ihmal etmiyorum. Burada kış çok zor geçiyor. Hayvancılık ise daha zor. Bu zorlukları görünce daha çok ders çalışıyorum.
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Tunceli'de besiciler kış mesaisine başladı: Karla kaplı yaylalardan dönüyorlar
Tunceli'de yaklaşık 6 ay boyunca karla kaplanan Ovacık ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı. Havaların soğumasıyla yaylalardan dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını, yaz aylarında toplayıp kuruttukları otlarla besleyerek yaza hazırlıyor.


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