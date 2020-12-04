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Hayat İşleri sıkıntıya giren pide ustası sektör değiştirdi Tarlasına 10 bin adet fide dikerek lavanta işine girdi
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İşleri sıkıntıya giren pide ustası sektör değiştirdi: Tarlasına 10 bin adet fide dikerek lavanta işine girdi

İşleri sıkıntıya giren pide ustası sektör değiştirdi: Tarlasına 10 bin adet fide dikerek lavanta işine girdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde pide ustalığı yapan Hasan Fehmi Aydın, işleri koronavirüs salgını dolayı sıkıntıya girmesinden dolayı alternatif arayışlar içine girerek arazisinde tıp ve kozmetik sanayinde önemli bir yer tutan 10 bin adet lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Haber Merkezi İHA
10 bin lavanta fidesini tarlasına eken çiftçi, 3 yıl sonra verim alacak.
10 bin lavanta fidesini tarlasına eken çiftçi, 3 yıl sonra verim alacak.

Pide ustası Aydın, tarımda ürün çeşitliliğini artırarak ülke ekonomisine girdi sağlanması için Hisarcık Köyü’nde bulunan 4 dönümlük alana deneme amaçlı 10 bin adet lavanta fidesi ekti. İstanbul’da bir firmada yönetici olarak çalışan amcasının oğlu Hasan Çağrı Aydın ile kolları sıvayan Fehmi Aydın, köyün Söğütlü Dere mevkiinde bulunan 50 dönümlük arazilerinin 4 dönümlük bölümüne deneme ekibi yaptı.

Ekim şimdi verim 3 yıl sonra

İşlerinin salgından dolayı sıkıntıya girmesi üzerine alternatif arayışlar içine girdiklerini anlatan pide ustası Hasan Fehmi Aydın, "Son bir yıldır Covid-19 salgını dolaysıyla esnaf ve çiftçilerimiz zor bir yıl geçirdi. Bizim de işlerimizin salgından dolayı sıkıntıya girince alternatif arayışlar içine girdik. Alternatif tarıma ülkemizin ihtiyacı var. Topraklarımızın daha verimsiz olması, yağmurlarımızın daha az yağması çiftlilerimiz alternatif tarıma yönlendiriyor. Biz de bu kapsamda hem çiftçilerimize örnek olalım dedik ve amcaoğluyla beraber karar verdik köyde 50 dönüm arazimiz boş duruyordu ve bir bölümüne lavanta ekmeye karar verdik. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra maliyetleri yüksek olduğu için kendi imkanlarımız ile 10 bin lavantanın fidesini alarak bölgemizde ilk defa lavanta ekimi yaptık.

Araştırmalarımız neticesinde üç yıl sonra verim alabileceğimizi öğrendik.

İşçiliği az, maliyeti ve kar marjı yüksek olan lavantayı bölgemizde başka vatandaşlarımızın da ekmesine sebep olur, hem de çiftçilerimizi teşvik edip onlara danışmanlık ve fide hizmeti vererek ekim sahasını genişletmeyi düşünüyoruz. Eğer devlet büyüklerimizden gerekli destekleri alabilirsek Aynı zamanda tesis kurmayı, lavanta ürünlerinin çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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Tunceli'de besiciler kış mesaisine başladı: Karla kaplı yaylalardan dönüyorlar
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Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Ovacık’ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde is besiciler kış mesaisine başladı.
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Yaylalardan köylerine dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını zor şartlarda besliyor.
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Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları sırtlarında taşıyarak günde 2 defa dışarı çıkardıkları hayvanlarına veriyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesai akşam saatlerine kadar sürüyor.
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Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu belirten Kazım Sedef (67), İlkbaharda kendi köyümüzün yaylalarına gidiyoruz. Oralarda çok güzel çayırlar var. Çemişgezek ilçelerindeki sürü sahipleri de o yaylalara geliyor. Kar yağana kadar oralardayız. Şartlar ve ulaşım orada zor olduğu için hayvanları buraya getiriyoruz. Ovacık'ın kışı ve soğuğu çok fazla. Onun için hayvancılık burada çok zor. 2-3 metre kar yağar buralara ve yaklaşık 5 ay yerde kalır. Zor olsa da mecburuz bu işi yapmaya. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz, hayvanların yemini veriyoruz. Sonra suya götürerek suyunu veriyoruz. Öğleden sonra tekrar geliyoruz. Tekrar aynı işleri yapıyoruz. Akşama doğruda ahırda hayvanların altını temizliyoruz dedi.
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Büyük şehirlerde koronavirüs vaka sayılarında artışlar olduğunu, bu durumdan dolayı köylerin rahat olduğunu belirten Kazım Sedef, Virüs buralarda yok. Onun için kış şartları zor olsa da bu virüs konusunda keyfimiz yerinde. Ulaşım çok kötü. Yazın ot biçen tırpancılar çok para istiyor. Onlara günlük 300 TL para ödüyoruz diye konuştu.
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Hem hayvanları beslerken dedesine yardım eden hem de EBA üzerinden derslerine devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Eren de (11) şunları söyledi:
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Uzaktan eğitime katılıyorum. Bittikten sonra dayım ve dedemin yanına geliyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Hayvanları suya götürüyorum, yem veriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedeme yardım ederken derslerimi de ihmal etmiyorum. Burada kış çok zor geçiyor. Hayvancılık ise daha zor. Bu zorlukları görünce daha çok ders çalışıyorum.
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Tunceli'de besiciler kış mesaisine başladı: Karla kaplı yaylalardan dönüyorlar
Tunceli'de yaklaşık 6 ay boyunca karla kaplanan Ovacık ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı. Havaların soğumasıyla yaylalardan dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını, yaz aylarında toplayıp kuruttukları otlarla besleyerek yaza hazırlıyor.


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