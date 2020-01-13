Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar: Fıtık zaman kaybedilmeden tedavi edilmeli

2.Kaç tane fıtığım var? Fıtıklar çoğu kez elmalar kadar kolay sayılamayabilir. Aynı MR’a bakan farklı radyologlar farklı sayılar söyleyebilirler. Sonuçta çok küçük girinti ve çıkıntıların yorumlanması söz konusudur. MR yumuşak dokuları çok iyi görüntüleyen bir yöntem olarak başka birçok hastalıkla birlikte bel fıtığı teşhisinde de büyük gelişim sağlar. Ancak birçok detay gösteren bu yöntem bazen ihtiyacımızdan daha fazla bilgi ile bizi baş başa bırakır. Aslında önemli olan kaç tane fıtığınız olduğu değil, hangilerinin ağrınızın sebebi olduğudur.