Hayat Genetik verilere kripto şifreleme
AKTÜEL

Genetik verilere kripto şifreleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, genetik verilerin güvenliği sağlanarak depolanması ve yurt dışına izinsiz çıkarılmaması için çalışma başlattı. Kişinin rızasının aranacağı çalışmada kişinin fizyoloji veya sağlığı ile ilgili eşsiz bilgiler sağlayan DNA, RNA gibi kritik önemdeki biyolojik numuneler kriptografik yöntemlerle şifrelenecek.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Genetik verilere kripto şifreleme
DNA

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir kişinin fizyoloji veya sağlığı ile ilgili eşsiz bilgiler sağlayan ve kişilerden alınan DNA, RNA gibi kritik önemdeki biyolojik numunenin analizinden kaynaklanan genetik verilerin güvenli şekilde depolanması için bir rehber taslağı hazırladı. 24 Eylül’e kadar vatandaşların da görüşlerini sunabileceği taslakla genetik verilerin nasıl korunması gerektiğine ilişkin öneriler sıralandı.

AÇIK RIZA ŞART

Sağlık kuruluşlarında vatandaşların genetik verilerinin alınması ve depolanması noktasında kişilerin açık rızalarının alınması gerektiğini belirten Kurum, rızanın özgür iradeyle verilip verilmediğinin önem arz ettiğine dikkat çekti.

BİR ŞARTLA ÇIKARILABİLECEK

  • Kişilerin genetik verilerinin işlenmesinin yalnızca kendilerini değil, aralarında genetik irtibat olan akrabalarını, gelecek nesillerini ve hatta ulusal güvenlik ile ekonomiyi de etkileyebileceğine dikkat çeken KVKK, genetik verilerin yurtdışına çıkarılmasının yasaklanmasını önerirken, yalnızca bir şartla çıkış izni verilebileceğine hükmetti. Buna göre, kişisel veriler Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilecek.

KRİPTOGRAFİK ŞİFRELEME

Genetik verilerin bulut sistemlerinde tutulmaması gerektiğini belirten Kurum, bulutta tutulan veriler için şu şartı koydu: “İşlenen ve muhafaza edilen genetik veriler güncel teknolojiye uygun olarak, yeterli güvenliği sağlayacak kriptografik yöntemlerle şifrelenmelidir. Kriptografik anahtarlara erişim sadece kripto güvenlik belgesi sahibi personel ile sınırlandırılmalıdır.”

MERKEZ OLUŞTURULMALI

Ayrıca genetik verilere ilişkin testlerin mümkün olduğunca yurt dışına gönderilmemesi amacıyla ulusal laboratuvarların desteklenmesi, gerekli yerli üretim tıbbî cihazların temini ve bu konuda ihtisaslı insan kaynağının güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini de taslakta öneri olarak yer aldı.

Biyoteknoloji yüzyılı
EKONOMİ
Biyoteknoloji yüzyılı

Dünyanın aşı üssü Türkiye'de kuruluyor: 2022 yılında hizmete açılacak
FOTOĞRAF 7
Title
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kurulacak \"Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi\"nin ihale sürecinin ardından 2022 sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.
Title
Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek yeni hıfzıssıhha projesinin detayları belli oldu. Yakın zamanda ihalesi sonuçlanması beklenen merkez, akıllı bina teknolojisi ile donatılacak.
Title
\"Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi\" ismiyle faaliyet göstermesi planlanan merkezde, aşı ve biyoteknolojik ürünler geliştirilip üretilecek.
Title
Bu alanda dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen merkez, TURKOVAC'ın ardından farklı aşı ve genetik ürünlerin geliştirilmesine de kapı aralayacak bir üs olma misyonunu yüklenecek.
Title
İnaktif, mRNA, nazal ve adenovirüs aşılarının üretileceği merkezin, 2022 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.
Title
Title
Dünyanın aşı üssü Türkiye'de kuruluyor: 2022 yılında hizmete açılacak
Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen "aşı ve biyoteknoloji üssü" 2022 yılı sonunda hizmete alınacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında kurulacak olan projenin detayları da belli oldu.


İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti.
İstanbulun 21 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi

​Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak.
Selçuk Bayraktardan İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum

Gol kralı transfer oldu

Gol kralı transfer oldu

Ligde 20 gol atan milli futbolcunun yeni takımı belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir.

44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için adım atıldı.

​Gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.