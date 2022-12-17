Göçmen sanatçılar İstanbul'da buluşuyor

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde gerçekleşecek olan konserde; Kanada, Fransa, Doğu Türkistan, Tunus, Fas, Filistin, Lübnan, Ürdün, Yemen, İran, Suriye ve Türkiye’den birçok sanatçı kendi dillerinde ve Türkçe eserlere ses verecek.

GECEYE ÖZEL BESTELER

Doğu Türkistanlı sanatçılar, Amir ve Humeyra çiftinin Türkiye için besteledikleri özel şarkı “Şanlı Türkiye” eseri Türkiye’de ilk kez konserde seslendirilecek. Ayrıca Göçmen ve mültecilere özel söz ve besteleri ile Türkiye’den sanatçı Aykut Kuşkaya, İzzet Okumuş ve Mehmet Ali Aslan da sahne alacak.

Dünya dillerinin bir arada olduğu konserde, kültürlerin ortak şarkıları başta olmak üzere, repertuvarda Türkçe, Arapça, Kürtçe, Fransızca, İspanyolca, Makedonca, Yunanca, Macarca, Uygurca ve Farsça daha birçok dilden eserler yer alacak.





GÖÇMEN SANATÇILARIN SERGİSİ DE YER ALACAK

Suriye, İsveç, İran, Irak ve Lübnanlı sanatçıların; minyatür, tezhip, karikatür, ahşap oyma, geri dönüşüm sanatları, kolaj çalışmaları, heykel ve birbirinden renkli tabloları sergi alanında sergilenerek katılımcıların ziyaretine açık olacak.

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KONSERİN DETAYLARI

18 Aralık Pazar saat 17:00 itibarıyla tamamı göçmen sanatçılar tarafından hazırlanan eşsiz eserlerin sergileneceği sergi alanı ziyarete açılacak. Suriye, İsveç, İran, Irak ve

Lübnanlı sanatçıların; minyatür, tezhip, karikatür, ahşap oyma, geri dönüşüm sanatları, kolaj çalışmaları, heykel ve resim tabloları program süresince ziyarete açık olacak. Ayrıca dileyen konuklar, sanatçılarla eserleri başından söyleşi yapabilecek ve sohbet edebilecek.

18:00 itibarıyla birbirinden güzel eserlerle Mehcer Band korosu tarafından Türkçe’nin yanı sıra birçok dilde eserler icra edilecek. Ardından Yemen’den bir konuk sanatçı sahne alacak. Doğu Türkistanlı çiftin Türkiye için özel besteledikleri eserin sonrasında, Aykut Kuşkaya, Grup Genç solisti İzzet Okumuş ve Grup yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan mülteci ve göçmen temalı özel besteleri ile sahne alacaklar.

FİNAL TOPLU ESERLE YAPILACAK.

Program tüm sanatçıların ortak eser okuması ile sona erecek. Birçok ülkeden göçmen sanatçının Türkiye’de yaşayan dinleyici kitlesi ve Türkiyeli sanatseverlerle buluşacağı konserin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor.

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18 Aralık Pazar / Saat 18:00 Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Üsküdar / İstanbul Otobüs, Minibüs, Metro, Marmaray ve Metrobüs ile İstanbul’un her yerinden ulaşım olanakları mevcuttur.