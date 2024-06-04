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Satılan alınan kurban bayram gelmeden ölürse ne yapılır? İşte konuya ilişkin diyanet fetvası

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, birçok kişi kurban Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde ölmesi durumunda ne yapılması gerektiği konusunu merak ediyor. Bu yazıda, ‘Satılan kurban bayram gelmeden ölürse ne olur?’ sorusuna cevap arayacağız. Peki Kurbanlık bayramdan önce ölürse ne olur? İşte konuya ilişkin diyanet fetvası.

13:39 - 4/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?
Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban satın alma işlemi de hız kazandı. Bu süreçte birçok kişi, satın aldıkları kurbanın bayramdan önce ölmesi durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda merak duyuyor. Satın alınan kurbanın bayramdan önce ölmesi durumunda ne yapmanız gerektiğine dair detaylı bilgiler.

Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır? İşte bu sorunun cevabı: Satım işlemi tamamlandıktan sonra, malın teslim alınma imkânı verilmesine rağmen müşteri o anda teslim almayıp satıcının yanında kalmasını isterse söz konusu malı gerçekte kabzetmiş ve ardından satıcıya emanet bırakmış sayılır. Bu kural gereğince satın alınıp da korunmak veya beslenmek üzere Kurban Bayramı’na kadar satıcının yanında bırakılan kurbanlık hayvan onun yanında emanet hükmündedir.

Emanet malın telef olması hâlinde, emaneti elinde tutanda kasıt, kusur veya ihmal bulunmadığı sürece sorumlu olmaz. Dolayısıyla, satıcı emanet malı, korunması gerektiği şekilde korur da buna rağmen mal telef olursa onu tazmin etmesi gerekmez; mal müşterinin malı olarak telef olur (Merğinânî, el-Hidâye, 3/211). Bu durumda, kurbanlık hayvanın daha önce ücreti ödenmemişse, alıcının ödemesi gerekir. Ölen hayvanı satın alan kişi zenginse, yenisini alıp kesmek zorundadır. Yoksulsa yeniden hayvan alıp kesmesi gerekmez (Merğinânî, el-Hidâye, 4/359).

Kurbanlık hayvanı elinde emanet olarak bulunduran kimse, onu gerektiği şekilde korumaz veya ihmalkâr davranır ve bu yüzden hayvan telef olursa hayvanın değerini tazmin etmesi gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 4/359). Bu durumda da hayvan sahibi zenginse yenisini alıp keser. Yoksulsa kesmesine gerek yoktur.

Bununla birlikte satımı yapılan hayvanın müşteri tarafından Kurban Bayramı günlerinde teslim alınması tarzında yapılan bir satım akdinde, teslim-tesellüm akit anında gerçekleşmediğinden teslime kadar geçen zamanda meydana gelecek zarar, satıcıya ait olur. Zira teslim, müşteri hayvanı kurban etmek üzere götürmeye geldiği zaman gerçekleşmektedir. Teslim öncesi hayvanın helak olması hâlinde ise zarar satıcıya aittir (Mecelle, md. 293).

Buna göre alıcının yanında nakliye aracı ve yardımcı götürmeden hayvanı satın almış olması ve bayram gününe kadar hayvanın satıcının yanında kalması hususunda tarafların anlaşmış olmaları, satın alınan bir hayvanın satıcıya emanet bırakılmasından çok, hayvanın bayrama kadar satıcı tarafından bakılması şartıyla satışı mahiyetindedir. Bu durumda teslim gerçekleşmeden hayvan öldüğü takdirde zarar satıcıya ait olur. Ancak alıcı hayvanın yularını tutup teslim aldığını beyan eder ve ondan sonra da alıcıya emanet bıraktığını söylerse, hayvan emanet hükümlerine tabi olur.



#Kurban bayramı
#kurban satın almak
#kurban ölümü
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