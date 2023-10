Öncelikle gribe karşı önlem almak için vücut her zaman hijyenik olmalı ve her zaman temiz olmalı. Bilhassa eller her zaman temiz olmalıdır. Grip durumunda ise grip, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için öncelikli olarak insanların karşılaştığı semptomların tedavi edilmesi ile başlar.