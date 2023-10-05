Kış aylarını hasta olmadan atlatmak için önlem almak elimizde olsa da gene de bazen başarısız olabiliriz. Kış hastalılarının en yaygını olan gribe karşı özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde görülen grip, nezle ve genel kırıklıkla karışık kas ağrıları ve ateşle kendini gösteren, salgın yapan, bulaşıcı hastalıktır.

Gribin belirtileri nelerdir?





Grip, genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılır. Ancak soğuk algınlığı, hafif bir kırgınlık, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini gösterir ve soğuk algınlığında ateş yükselmesi söz konusu değildir. Ancak grip, aniden yükselen ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük şeklinde belirtilerle kendini gösterir.

Grip nasıl geçer?

Öncelikle gribe karşı önlem almak için vücut her zaman hijyenik olmalı ve her zaman temiz olmalı. Bilhassa eller her zaman temiz olmalıdır. Grip durumunda ise grip, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için öncelikli olarak insanların karşılaştığı semptomların tedavi edilmesi ile başlar.

Burun tıkanıklığı var ise burun açıcılar, öksürük varsa balgam söktürücüler, ateş düşücüler ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanabilir. İştahsızlığın giderilebilmesi için de bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken hususlar; bol bol istirahat edilmeli, et ve süt ile beslenilmeli, taze meyve ve sebze yenilmelidir. Hasta, bulunduğu ortamı havalandırmalı, nemlendirmelidir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzaklaşmalıdır.

İşte yapmanız gerekenler

- Bol sıvı tüketin. Tüketecek sıvıların ise çok sıcak ya da soğuk olmaması gerekir. Günlük sıvı tüketiminin en az 2-3 litre civarında tutulması hastalığın hızlı bir şekilde iyileşmesine ve daha rahat atlatmasını sağlar.

- Doktorun vereceği ilaçları eksiksiz ve zamanında kullanın.

- Bitkisel tedavi yöntemlerinde, Ihlamur çayı ve ada çayının bu hastalık üzerinde oldukça büyük etkisi vardır.

- Soğuk algınlığı olan hastalarda en rahatsız eden çok sık burun tıkanmasıdır. Bunu engellemek için bir bardak ılık suya bir çay kaşığı saf tuz ekleyerek burun temizliğini yapabilirsiniz. Tuzlu su ile yapacağınız bu temizlik ayrıca vücudun virüs ve bakterilerden de temizlenmesini sağlamaktadır.

Gribe iyi gelen kür tarifi:

Gribe karşı iyi gelen kür tarifi şöyle:

- 2 adet metal 1 lira büyüklüğünde nar kabuğu ve 1 tatlı kaşığı hibiskusu kaynayan 1 bardak suya ilave ediniz. 5 dakika kısık ateşte demleyin ve ılımaya bırakın. Ilıkken ve günde 1 kez aç karnına için.

İşte tüketmeniz gerekenler

Gribi en hızlı şekilde atlatabilmek için tüketebilecekleriniz şöyle:

Yulaf: Vücut direncinizi kuvvetlendirebilmek için beta-glukan taşıyan yulaf ürünlerinin kullanılması bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir.

Tarhana: Tarhana çorbası, kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinde en çok tüketilen çorbadır. Tarhananın faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içeren ve en lezzetli çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir.

Kefir-Yoğurt Tüketin: Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında bağırsaklar önemli bir rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün en az 1 kâse yoğurt veya 1 su bardağı kefir olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır. Kefirin tadı başlangıçta güzel gelmese de meyve ile tüketebilirsiniz.